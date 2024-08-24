Зеленский предложил Индии принять второй «саммит мира», но с условием
HT: Зеленский предложил Индии принять «саммит мира», если та подпишет коммюнике
Встреча Моди и Зеленского в Киеве. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский предложил провести в Индии второй «саммит мира» по Украине, если Нью-Дели подпишет коммюнике первой конференции, прошедшей в июне в Швейцарии. Как сообщает газета Hindustan Times (HT), соответствующее заявление было сделано после переговоров Зеленского с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который накануне был в Киеве.
«Он [Зеленский] даже сказал Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведён в Индии», — пишет издание.
Что ответил на предложение Зеленского индийский премьер, остаётся неизвестным.
Как сообщал Life.ru, Моди, впервые прибывший 23 августа в Киев, встретился с Владимиром Зеленским. Во время переговоров он заявил, что достичь мира возможно только путём диалога и дипломатии. Моди отметил, что готов лично внести вклад в разрешение конфликта.
Напомним, «саммит мира» в Бюргенштоке в Швейцарии проводился с 15 по 16 июня. России в списке приглашённых стран не было. Итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе Соединённые Штаты, государства Европейского союза, Турция и Швейцария. А Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Ватикан документ не одобрили. Комментируя то, как прошла встреча, президент Швейцарии Виола Амерд признала, что единства среди участников не было.