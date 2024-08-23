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23 августа, 11:14

Ермак допустил приглашение России на новый "саммит мира" по Украине

Россия может быть приглашена на второй "саммит мира" по Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию India Today. Он отметил, что задача рабочих групп, созданных после первой конференции, — разработать совместный план мирного урегулирования.

«Тогда мы будем готовы организовать второй саммит. Да, будет возможно пригласить представителя России и представить [ему] этот план», — добавил он.

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«Сначала надаём им!» Олег Газманов выступил против переговоров с Украиной

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев начал готовить почву для проведения мирных переговоров с РФ. Достичь договорённостей планируется уже этой осенью. По словам инсайдера, Незалежная хочет добиться обмена всех пленных, соблюдения принципов продовольственной и ядерной безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Матвей Константинов
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