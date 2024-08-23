Ермак допустил приглашение России на новый "саммит мира" по Украине
Россия может быть приглашена на второй "саммит мира" по Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию India Today. Он отметил, что задача рабочих групп, созданных после первой конференции, — разработать совместный план мирного урегулирования.
«Тогда мы будем готовы организовать второй саммит. Да, будет возможно пригласить представителя России и представить [ему] этот план», — добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев начал готовить почву для проведения мирных переговоров с РФ. Достичь договорённостей планируется уже этой осенью. По словам инсайдера, Незалежная хочет добиться обмена всех пленных, соблюдения принципов продовольственной и ядерной безопасности.
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