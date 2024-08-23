Ермак допустил приглашение России на новый "саммит мира" по Украине

Россия может быть приглашена на второй "саммит мира" по Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию India Today. Он отметил, что задача рабочих групп, созданных после первой конференции, — разработать совместный план мирного урегулирования.

«Тогда мы будем готовы организовать второй саммит. Да, будет возможно пригласить представителя России и представить [ему] этот план», — добавил он.