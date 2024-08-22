«Сначала надаём им!» Олег Газманов выступил против переговоров с Украиной Газманов считает, что «нормальный диалог» с Киевом возможен после победы в СВО 22 августа, 14:44 Олег Газманов. Обложка © VK / Дайте сказать!

Певец Олег Газманов уверен, что переговоры между Россией и Украиной возможны только после того, как наша армия «надаёт» противнику, желающему уничтожить весь русский мир. Об этом музыкант рассказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Олег Газманов — про переговоры с Украиной. Видео © VK / Дайте сказать!

«Вот после того, как мы надаём им как следует, тогда и будет нормальный диалог. С уважением к нам. А сейчас какой диалог? Никакого диалога. Сейчас война идёт, надо вещи своими именами называть. Какая война гибридная? Это война по-любому. Они нас хотят уничтожить», — сказал артист.

Газманов добавил, что российское общество должно очень твёрдо понимать намерения Запада. Сейчас ведётся попытка разделаться с нашей страной не потому, что русские плохие или хорошие, а ведётся борьба за ресурсы и территории, продолжил он. Певец пояснил, что западные лидеры хотят просто выкачать всё из России и использовать наши земли в своих целях.

«Иначе они погибнут, потому что их система уже разваливается. И поможет им только вот эта экспансия. Так работает империализм. Поэтому мы должны не просто уцелеть, мы должны сделать качественный, мощный скачок. И прежде всего, надавать им всем. Понимать должны, что мы так это не отдадим. Мы мощная страна», — заключил Газманов.

Полный выпуск программы «Дайте сказать!» смотрите по ссылке.

Также певец признался, что ему удалось сохранить связь, в основном, только с теми своими украинскими друзьями, кто покинул свою страну. С остальными общение пока сведено к минимуму, и это — для их же безопасности, подчеркнул он.

Авторы Татьяна Миссуми