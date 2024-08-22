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«Сначала надаём им!» Олег Газманов выступил против переговоров с Украиной

Газманов считает, что «нормальный диалог» с Киевом возможен после победы в СВО

22 августа, 14:44
Олег Газманов. Обложка © VK / Дайте сказать!

Олег Газманов. Обложка © VK / Дайте сказать!

Певец Олег Газманов уверен, что переговоры между Россией и Украиной возможны только после того, как наша армия «надаёт» противнику, желающему уничтожить весь русский мир. Об этом музыкант рассказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Олег Газманов — про переговоры с Украиной. Видео © VK / Дайте сказать!

«Вот после того, как мы надаём им как следует, тогда и будет нормальный диалог. С уважением к нам. А сейчас какой диалог? Никакого диалога. Сейчас война идёт, надо вещи своими именами называть. Какая война гибридная? Это война по-любому. Они нас хотят уничтожить», — сказал артист.

Газманов добавил, что российское общество должно очень твёрдо понимать намерения Запада. Сейчас ведётся попытка разделаться с нашей страной не потому, что русские плохие или хорошие, а ведётся борьба за ресурсы и территории, продолжил он. Певец пояснил, что западные лидеры хотят просто выкачать всё из России и использовать наши земли в своих целях.

«Иначе они погибнут, потому что их система уже разваливается. И поможет им только вот эта экспансия. Так работает империализм. Поэтому мы должны не просто уцелеть, мы должны сделать качественный, мощный скачок. И прежде всего, надавать им всем. Понимать должны, что мы так это не отдадим. Мы мощная страна», — заключил Газманов.

Полный выпуск программы «Дайте сказать!» смотрите по ссылке.

Олег Газманов отметил День флага фантастическим клипом на песню «Русский мир»
Олег Газманов отметил День флага фантастическим клипом на песню «Русский мир»

Также певец признался, что ему удалось сохранить связь, в основном, только с теми своими украинскими друзьями, кто покинул свою страну. С остальными общение пока сведено к минимуму, и это — для их же безопасности, подчеркнул он.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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