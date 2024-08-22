Олег Газманов отметил День флага фантастическим клипом на песню «Русский мир» Олег Газманов ко Дню флага России выпустил клип на песню «Русский мир» 22 августа, 09:50 Олег Газманов и его песня «Русский мир». Видео © VK / Олег Газманов

Певец Олег Газманов поздравил россиян с Днём Государственного флага нашей страны. Он опубликовал в соцсети видеоклип на песню «Русский мир», в котором собраны ролики из разных уголков России. Музыкант подчеркнул многонациональное единство, разнообразие культур и объединяющий сильный дух всех жителей нашей Родины.

Клип на песню Олега Газманова "Русский мир". Видео © VK / Олег Газманов

«Дорогие друзья, Россияне! Примите мои искренние поздравления с днём Государственного Флага России! Благодарю все субъекты Российской федерации, всех тех, кто откликнулся, присылал видео и принял участие в создании клипа на мою новую песню «Русский мир», — написал Газманов.

В клипе он поёт «Я — русский, я — татарин, я — чеченец, я — башкир, Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир! Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши Все те, кто здесь родился и кто Родину нашли». А за спиной у певца представители разных национальностей нашей большой страны.

Напомним, 22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Этому символу в 2024 году исполнится 30 лет. На протяжении долгого времени российский триколор олицетворяет культуру и дух народа. Life.ru вспомнил значимые исторические события, где фигурировал флаг РФ.

Авторы Татьяна Миссуми