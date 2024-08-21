Стало известно, что будут обсуждать школьники на «Разговорах о важном» в сентябре
Сентябрьскими темами «Разговоров о важном» станут будущее, дороги и зерно
На сайте проекта появился новый набор тем, которые школьники обсудят во время внеурочных «Разговоров о важном» в сентябре. Первое занятие пройдёт второго числа и будет называться «Образ будущего. Ко Дню знаний».
Следом 9 сентября пройдут занятия по теме «Век информации», затем 16 сентября состоится урок о дорогах РФ, а после него 23 сентября школьники будут обсуждать «Путь зерна». Замыкает сентябрьскую программу занятие «День учителя», посвящённое одноимённому празднику, который ежегодно отмечается в стране 5 октября.
«Разговоры о важном» в школах и колледжах в апреле были посвящены теме здорового образа жизни. Почётным гостем одного из таких мероприятий стал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. А в мае урок «Разговоры о важном» посвятили Дню детских общественных объединений.
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