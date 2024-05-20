Урок "Разговоры о важном" посвятили Дню детских общественных объединений

Для российских школьников и студентов в понедельник, 20 мая, провели традиционный урок в рамках цикла встреч "Разговоры о важном", темой которого стал День детских общественных организаций — он отмечался накануне. Во время внеурочного занятия ребята познакомились с историей пионерии, также им рассказали о разнообразных проектах "Движения первых", сообщает пресс-служба молодёжной организации.

Новый выпуск сериала под названием "Первые. Будь готов". Видео © Telegram / Разговоры о важном

В ходе занятия школьникам и студентам также продемонстрировали новый выпуск сериала под названием "Первые. Будь готов", где вместе с юными артистами – участниками движения сыграл актёр Юрий Кузнецов. Вместе с тем "Первые" познакомили ребят с возможностями организации, в числе которых участие во всероссийских мероприятиях, знакомство с единомышленниками и профессионалами своего дела. Также они рассказали о летних проектах, в которых можно принять участие на предстоящих каникулах.

"Новый выпуск познакомил зрителей с проектами "Движения", а также объединил разные поколения. Взрослые уверены, что бывших пионеров не бывает, так как принятые принципы и ценности проносятся через всю жизнь, а традиции вызывают радостные детские воспоминания. Но если раньше можно было сказать, что для современных детей нет аналогов пионерии, то сейчас "Движение первых" во многом стало правопреемником молодёжного объединения", — говорится в сообщении пресс-службы "Первых".