Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 12:03

Урок "Разговоры о важном" посвятили Дню детских общественных объединений

Для российских школьников и студентов в понедельник, 20 мая, провели традиционный урок в рамках цикла встреч "Разговоры о важном", темой которого стал День детских общественных организаций — он отмечался накануне. Во время внеурочного занятия ребята познакомились с историей пионерии, также им рассказали о разнообразных проектах "Движения первых", сообщает пресс-служба молодёжной организации.

Новый выпуск сериала под названием "Первые. Будь готов". Видео © Telegram / Разговоры о важном

В ходе занятия школьникам и студентам также продемонстрировали новый выпуск сериала под названием "Первые. Будь готов", где вместе с юными артистами – участниками движения сыграл актёр Юрий Кузнецов. Вместе с тем "Первые" познакомили ребят с возможностями организации, в числе которых участие во всероссийских мероприятиях, знакомство с единомышленниками и профессионалами своего дела. Также они рассказали о летних проектах, в которых можно принять участие на предстоящих каникулах.

"Новый выпуск познакомил зрителей с проектами "Движения", а также объединил разные поколения. Взрослые уверены, что бывших пионеров не бывает, так как принятые принципы и ценности проносятся через всю жизнь, а традиции вызывают радостные детские воспоминания. Но если раньше можно было сказать, что для современных детей нет аналогов пионерии, то сейчас "Движение первых" во многом стало правопреемником молодёжного объединения", — говорится в сообщении пресс-службы "Первых".

А ранее в школах и колледжах прошли "Разговоры о важном" на тему здорового образа жизни. Почётным гостем одного из таких мероприятий стал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

"Движение первых" запустило новый сезон Всероссийского проекта "Благо твори"
"Движение первых" запустило новый сезон Всероссийского проекта "Благо твори"
Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Кирилл Чаплинский

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров