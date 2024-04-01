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1 апреля, 12:49

Фигурист Траньков рассказал школьникам и студентам, как вести здоровый образ жизни

В школах и колледжах прошли "Разговоры о важном" на тему здорового образа жизни

В российских школах и колледжах в понедельник, 1 апреля, прошли "Разговоры о важном" на тему здорового образа жизни. В качестве почётного гостя на занятие пригласили двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова, который рассказал учащимся о том, как вести здоровый образ жизни, а также раскрыл секреты заботы о своём здоровье.

В школах и колледжах прошли "Разговоры о важном" на тему здорового образа жизни. Видео © Telegram / Разговоры о важном

"Дисциплина она очень важна в вопросах здоровья. Когда есть режим, то и для здоровья это тоже очень полезно. Прививайте себе режим с детства", — обратился к молодому поколению Траньков.

Среди важных привычек для здоровья олимпийский чемпион отметил поддержание личной гигиены, уделение времени на прогулки, а также умеренные занятия спортом. На уроках классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе с учениками и студентами сделали вывод о том, что у каждого должна быть сформирована культура здоровья, ведь осознанное отношение к своему физическому и душевному самочувствию — это признак человека, ответственного за спокойствие близких и за собственное будущее.

Ранее в школах и колледжах прошли "Разговоры о важном" про воссоединение Крыма и России. В качестве почётного гостя на занятие, прошедшее 18 марта, пригласили митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

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Кадр из видео Telegram / Разговоры о важном

Наталья Исакова
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