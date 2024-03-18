В российских школах и колледжах 18 марта прошли "Разговоры о важном" на тему десятилетия воссоединения России и Крыма. В качестве почётного гостя на занятие пригласили митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который рассказал учащимся об истории Отечества и планах по развитию Республики Крым и Севастополя.

Десять лет воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Видео © Telegram / Разговоры о важном

"Десять лет назад Севастополь и Крым вернулись домой, в Россию. Эта дата — повод вспомнить события тех дней, проникнуться чувством дружной сплочённости, объединившим жителей города-героя. Крым — это удивительное место с легендарной историей, подвигами, с уникальными пейзажами, с отвесными горами до облаков, разнообразной растительностью, водопадами, пещерами и двумя морями", — говорится в телеграм-канале цикла уроков.

Ну уроках классные руководители и помощники директоров по воспитанию вместе с учениками и студентами сделали вывод о том, что настоящее место Крыма и Севастополя — вместе с Россией. Полуостров и город-герой приобрели для РФ особое значение, так как их общая история переплеталась на протяжении долгих лет.