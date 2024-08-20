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20 августа, 05:00

Первоклассный гардероб: Опрос показал, готовы ли мамы школьников потратиться на новый наряд для себя к 1 сентября

ПРО Бренд: 42% мам первоклассников обновят свой гардероб для линейки 1 сентября

18% россиянок вообще не планируют наряжаться на школьную линейку, сделав ставку на повседневный стиль. Обложка © Life.ru / Kandinsky

18% россиянок вообще не планируют наряжаться на школьную линейку, сделав ставку на повседневный стиль. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Линейка на 1 сентября — это особенный день как для первоклассников, так и для их родителей. Не удивительно, что 42% мам будущих школьников намерены ко Дню знаний обновить свой гардероб и отвести ребёнка в первый класс в чём-то новом. 24% мамочек, согласно исследованию, предоставленному Life.ru, шоппинг для себя не планируют, и намерены отвести ребёнка в школу в чём-то нарядном из своего старого гардероба. А 18% респонденток заявили, что вообще не планируют наряжаться на линейку, сделав ставку на повседневный стиль.

Инфографика © Исследование компании "ПРО Бренд" специально для Life.ru

Инфографика © Исследование компании "ПРО Бренд" специально для Life.ru

«Мода наряжаться на линейку к ребенку пришла в Россию относительно недавно, лет 6-7 назад. Такой вывод можно сделать, исходя из анализа публикаций в СМИ, интернете и социальных сетях. Социологических исследований на эту тему особо не проводили. А зря, было бы интересно сравнить, как изменились взгляды мамочек на собственный "первоклассный" гардероб",комментирует кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексей Гвинтовкин.

Среди мам школьников постарше (учеников 2–11 класса) лишь 11% ответили, что каждый год покупают новый наряд на школьную линейку для себя. А 8% признались, что делают так не всегда, но почем-то захотелось что-то прикупить именно в этом году. 29% россиянок рассказали, что выберут что-то нарядное из своего гардероба, а 23% заморачиваться с выбором не станут — пойдут в том, что есть.

Инфографика © Исследование компании "ПРО Бренд" специально для Life.ru

Инфографика © Исследование компании "ПРО Бренд" специально для Life.ru

Ранее Life.ru сообщал, что 80% взрослых забыли основы школьной программы. Об этом стало известно по результатам теста "Насколько вы глупее пятиклассника". Вопросы касались математики, истории и естественных наук.

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Ольга Годуненко
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