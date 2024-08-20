Первоклассный гардероб: Опрос показал, готовы ли мамы школьников потратиться на новый наряд для себя к 1 сентября

Линейка на 1 сентября — это особенный день как для первоклассников, так и для их родителей. Не удивительно, что 42% мам будущих школьников намерены ко Дню знаний обновить свой гардероб и отвести ребёнка в первый класс в чём-то новом. 24% мамочек, согласно исследованию, предоставленному Life.ru, шоппинг для себя не планируют, и намерены отвести ребёнка в школу в чём-то нарядном из своего старого гардероба. А 18% респонденток заявили, что вообще не планируют наряжаться на линейку, сделав ставку на повседневный стиль.

Инфографика © Исследование компании "ПРО Бренд" специально для Life.ru

«Мода наряжаться на линейку к ребенку пришла в Россию относительно недавно, лет 6-7 назад. Такой вывод можно сделать, исходя из анализа публикаций в СМИ, интернете и социальных сетях. Социологических исследований на эту тему особо не проводили. А зря, было бы интересно сравнить, как изменились взгляды мамочек на собственный "первоклассный" гардероб", — комментирует кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексей Гвинтовкин.

Среди мам школьников постарше (учеников 2–11 класса) лишь 11% ответили, что каждый год покупают новый наряд на школьную линейку для себя. А 8% признались, что делают так не всегда, но почем-то захотелось что-то прикупить именно в этом году. 29% россиянок рассказали, что выберут что-то нарядное из своего гардероба, а 23% заморачиваться с выбором не станут — пойдут в том, что есть.

Инфографика © Исследование компании "ПРО Бренд" специально для Life.ru