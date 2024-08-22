Главный экспонат: Какие триколоры можно найти в музеях России и какая у них история
22 августа в России отмечают День флага. Life.ru рассказывает о самых значимых триколорах за всю историю нашей страны.
День флага 22 августа: самые знаменитые триколоры России. Обложка © ТАСС / Ольга Мальцева
Ежегодно в нашей стране 22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Этому символу в 2024 году исполнится 30 лет. На протяжении долгого времени российский триколор олицетворяет культуру и дух народа. Каждый цвет имеет определённый смысл: белый говорит о том, что Россия стремится к миру и чистоте, синий напоминает о нашей вере и преданности стране, а красный символизирует силу и кровь, которую народ проливал за Отечество. Таким образом, День Государственного флага — прекрасный повод вспомнить, в какой великой стране мы живём, и отдать дань памяти тем, благодаря кому сейчас у нас над головой мирное небо. В честь праздника Life.ru решил рассказать о необычных триколорах, которые можно найти в музеях России.
Флаг Российской Федерации, побывавший в космосе
Флаг Российской Федерации отправился в космический полёт в 2008 году. Фото © Youtube / zelenyikoteyka
В музее имени Г.С. Титова, который находится в Алтайском крае, можно найти необычный экспонат — "космический флаг". Речь идёт о российском триколоре, побывавшем в космосе. 12 октября 2008 года полотно отправилось на Международную космическую станцию на корабле "Союз ТМА-13". На самом флаге, там, где проходит белая полоса, есть специальная бортовая печать МКС, доказывающая, что государственный символ действительно покидал Землю. Полёт длился 178 суток, а приземлился экипаж космического корабля 8 апреля 2009 года в Казахстане. Лётчик-космонавт Юрий Лончаков, который был в составе группы, совершившей полёт вместе с флагом, в 2011 году решил передать "космический триколор" в Алтайский государственный мемориальный музей имени Германа Степановича Титова.
Флаг России — против ГКЧП в Ельцин-центре
В 1991 году рабочие завода в Свердловске создали самодельный триколор, который стал символом новой России. Фото © yeltsin.ru / Самодельный флаг России. Витрина экспозиции «Подарки президенту»
20 августа 1991 года токарь Василий Шалгин решился выйти на заводской митинг перед Инженерным корпусом "Уралэлектротяжмаша", а уже 21 августа к нему присоединились и другие работники завода. Демонстрация отправилась в центр Свердловска, где тысячи жителей города собрались для того, чтобы выразить поддержку Борису Ельцину и заявить о протесте против действий ГКЧП. Главное, чем "вооружился" Василий Шалгин — самодельным триколором, изготовленным прямо на заводе. Полотно было сделано из того, что было под рукой. Очевидцы утверждают, что белую полоску смастерили из простыни, синюю — из женского платка, а красный цвет получился из остатков кумача. Много лет триколор был одним из главных экспонатов музея при заводе, но в 2016 году заводчане решили передать символ новой России в музей Бориса Николаевича Ельцина, чтобы больше людей смогли увидеть этот необычный флаг.
Флаг царя московского 1693 года, старейший из сохранившихся российских триколоров
Первый прототип современного флага России появился в 1693 году. Фото © function.mil.ru
В 1693 году Пётр I вышел под этим флагом в морское плавание. Именно тогда мир впервые увидел российский триколор, что был похож на современную версию государственного символа. Сам флаг сделан из флагдука — материи, из которой делают полотна по сей день. Цвета все привычные: белый, синий, красный, а располагаются полосы также горизонтально. Единственное отличие от новой версии — двуглавый орёл, нарисованный посередине полотнища. В 1705 году, кстати, царь утвердил триколор без орла. Такой флаг предназначался для гражданских торговых судов, а у военных кораблей символ был уже другой. Свой самый первый флаг Пётр I подарил архиепископу Архангельскому Афанасию. Сейчас оригинал старейшего триколора находится в Центральном военно-морском музее в Питере.
Флаг России с подписью командарма ЦВО
Военный, вернувшийся с СВО, подарил своей школе флаг, подписанный командиром ЦВО. Фото © ulyanovsk.express
13 марта 2024 года участник специальной военной операции некий Александр К. решил вручить школе № 1 города Инза, в которой сам учился, ценный экспонат. Мужчина привёз с мест сражений триколор, который подписал командующий 2-й гвардейской армией Центрального военного округа генерал-майор Рамиль Ибатуллин. Мероприятие отметили на городском уровне, а глава Администрации Инзенского района Александр Макаров заявил, что флаг станет важной частью в работе по патриотическому воспитанию детей и подростков.
Флаг российских болельщиков Олимпиады 2014 года в Сочи в музее Норильска
В музее Норильска остался флаг, который был свидетелем легендарной эстафеты на Олимпиаде в 2014 году. Фото © norilskmuseum.ru
Триколор, который находится в музее Норильска, был "участником" всероссийской эстафеты олимпийского огня. Вместе с болельщиками государственный символ присутствовал при передаче факелоносцами огня через весь город. Напомним, что маршрут был масштабным: пламя совершило путь от стадиона "Заполярник" до Комсомольской площади. Как здорово, что от прекрасной Олимпиады 2014 года остались такие памятные экспонаты!
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