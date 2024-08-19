Стоят до 5 млн рублей. Какие советские книги нужно поискать на полках Ваши старые советские книги могут стоить миллионы рублей! Life.ru рассказывает, какие издания на вес золота и почему их цена так высока. 19 августа, 15:30 Какие советские книги можно дорого продать в 2024 году? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Великжанин, © Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

Может показаться, что старые советские книги — это просто пыльные артефакты прошлого, но на самом деле они могут принести вам целое состояние. Редкие издания, о которых многие уже давно забыли, сегодня ценятся настолько высоко, что за них готовы заплатить миллионы рублей. Давайте разберёмся, какие книги из Советского Союза нынче на вес золота и почему они так дорого стоят.

1. "Собака — лучший друг человека" (1930 год) — 35 000 рублей

Самые дорогие советские книги: проверьте свои полки. Фото © ТАСС / Сергей Смольский

Уже в 1930 году в Советском Союзе начали выпускать специализированные журналы по собаководству. Этот выпуск стал своеобразным учебником для любителей собак, предлагая передовые на тот момент методы дрессировки. Ограниченный тираж и уникальность содержания сделали его ценным для коллекционеров. Сегодня за это издание можно выручить около 35 тысяч рублей.

2. "Старик Хоттабыч" (1940 год) — 90 000 рублей

Эти книги СССР стоят миллионы рублей. Фото © Wikipedia / Константин Ротов

Все мы помним фильм о приключениях волшебного джинна Хоттабыча. Однако книга, по которой он был снят, — это настоящая редкость. Издание 1940 года не просто ценное, оно стало культовым. Стоимость этой книги на рынке антиквариата достигает 90 тысяч рублей.

3. "Социалистическая законность" (1938 год) — 100 000 рублей

Редкие советские издания: что нужно знать коллекционерам. Фото © istmat.org

Журнал, посвящённый правовым аспектам жизни в Советском Союзе, издан в роскошном переплёте с металлической вставкой герба СССР. Но главное — внутри можно найти текст выступления Сталина и других советских лидеров, что придаёт изданию особую историческую ценность. На аукционах такая книга стоит около 100 тысяч рублей.

4. Борис Житков, "Виктор Вавич" (1941 год) — 1,1 млн рублей

Дорогие книги СССР: от спортивных достижений до литературных шедевров. Фото © Wikipedia

Этот роман, написанный Житковым, был готов к печати в 1941 году, но тираж практически уничтожили. Сохранилось лишь несколько экземпляров, и каждый из них — настоящий раритет. Цена книги объясняется её уникальностью и важностью в истории русской литературы. За такой томик коллекционеры готовы заплатить 1,1 миллиона рублей.

5. Тихон Чурилин, "Стихи" (1940 год) — 1,1 млн рублей

Как старые советские книги приносят миллионы. Фото © litfund.ru

Сборник стихов Тихона Чурилина пережил нелёгкую судьбу. Футурист пытался издать его несколько раз, но критика была настолько жёсткой, что тираж был уничтожен. Сохранившиеся экземпляры сегодня стоят около 1,1 миллиона рублей — за свою редкость и смелость, которую они символизируют.

6. Александр Родченко и Варвара Степанова, "Москва реконструируется" (1938 год) — 1,4 млн рублей

Антикварные книги СССР: какие издания стоят миллионы. Фото © auction-imperia.ru

Этот альбом — шедевр полиграфии, посвящённый сталинскому плану реконструкции Москвы. Фотографии и диаграммы Родченко и Степановой сделали его настоящей иконой советского дизайна. Сегодня эта книга — редчайший объект коллекционирования, стоимость которого доходит до 1,4 миллиона рублей.

7. Борис Пастернак, "Избранное" (1948 год) — 5 млн рублей

Миллионы за книгу: редкие издания из СССР. Фото © litfund.ru

История этого издания могла бы стать сценарием для фильма. В разгар травли Пастернака тираж "Избранного" был уничтожен, сохранилось лишь несколько экземпляров. Эти книги стали символом борьбы художника с системой, а сегодня их стоимость достигает 5 миллионов рублей.

Каждое из этих изданий — не просто книга, а часть истории. Они хранят дух времени и отражают самые яркие моменты советской эпохи. Как вы могли заметить, самые дорогие экземпляры — те, чей тираж пыталась уничтожить цензура. Найти их у себя на полках будет не просто удачей, а настоящим чудом. Так что вперёд — на поиски сокровищ! А в перерывах между поисками предлагаем пройти тест по СССР и угадать шесть мультфильмов по строчке из песни.

Авторы Сергей Трофимов