5 лайфхаков наших мам из СССР, которые снова популярны: почему это работает и в 2024 году

Когда мы говорим о секретах красоты и здоровья, представляем себе новейшие косметические процедуры или дорогие средства. Но всё чаще на современном рынке красоты появляются старые, проверенные временем народные рецепты. Эти советы передавались из поколения в поколение, а теперь переживают возрождение. Давайте разбираться, какие из бабушкиных лайфхаков снова на пике популярности и почему.

Любимые в СССР бани и сауны

Бабушкины секреты красоты: что снова в моде. Фото © ТАСС / Александр Чепурко

Долгое время посещение бани считалось исключительно отдыхом для души и тела, но наши мамы из СССР знали, что это не только способ расслабиться, но и мощное средство для поддержания здоровья кожи и общего самочувствия. Регулярное посещение бани помогает очистить поры, вывести токсины и стимулировать кровообращение. Современные исследования подтверждают, что пар способствует улучшению состояния кожного покрова, помогает снять стресс и укрепляет иммунную систему. Неудивительно, что многие косметологи в 2024 году рекомендуют включить походы в сауну в регулярный уход за собой.

Советские домашние маски и скрабы

Что может быть лучше для кожи, чем натуральные ингредиенты? Наши бабушки и мамы во времена СССР всегда использовали простые продукты для создания масок и скрабов. Мёд, овсянка, сметана, яйца — это лишь некоторые из компонентов, которые использовались для улучшения состояния кожи. Сегодня эта традиция возвращается с новой силой. Домашние маски и скрабы на основе натуральных ингредиентов не только безопасны, но и часто более эффективны, чем готовая косметика, благодаря отсутствию химических добавок. В эпоху осознанного потребления, когда всё больше людей обращают внимание на составы косметических средств, домашние рецепты становятся особенно актуальными.

Травяные чаи и настои — народные антиоксиданты времён СССР

Старые народные рецепты для здоровья. Фото © ТАСС / Сергей Смольский

Наши предки не могли себе позволить аптеки на каждом углу, зато знали о силе трав. Травяные чаи и настои — это настоящий кладезь полезных веществ. Ромашка, мята, липа, шиповник — каждое растение имело своё назначение и применялось для профилактики или лечения различных заболеваний. В 2024 году травяные чаи снова в моде, особенно среди тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Они помогают укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, успокоить нервы и даже улучшить сон. Кроме того, многие травы обладают антиоксидантными свойствами, что делает их незаменимыми в борьбе с возрастными изменениями.

Красота по-советски: компрессы с огурцом для глаз

Кто не видел этот классический образ из фильмов: женщина с кусочками огурца на глазах? Наши бабушки и мамы во времена СССР знали толк в простых и эффективных методах ухода за кожей. Огурец — натуральное средство для увлажнения и освежения кожи вокруг глаз. Он уменьшает отёки, убирает следы усталости и дарит сияние. Этот простой и доступный метод остаётся актуальным и сегодня, особенно для тех, кто много работает за компьютером или часто не высыпается.

Советский массаж лица ложками

Лучшие бабушкины бьюти-рецепты: массаж ложками вместо скребка гуаша. Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа

Да-да, именно ложками! Бабушки и мамы во времена СССР всегда подсказывали, что для поддержания красоты лица не нужны дорогие приборы. Массаж лица холодными или тёплыми ложками помогает подтянуть кожу, улучшить её тонус и разгладить мелкие морщинки. Ложки можно охладить в холодильнике или, наоборот, нагреть в тёплой воде — в зависимости от желаемого эффекта. Этот метод не требует специальных навыков или оборудования, что делает его доступным для всех.