Забытые привычки: 5 ретросредств, которые могут навредить вашему здоровью Некоторые советские привычки до сих пор живут в наших домах, но могут ли они быть безопасными? Life.ru рассказывает, какие ретросредства лучше оставить в прошлом, чтобы не навредить своему здоровью. 13 августа, 16:00 Какие привычки ретроградов могут лишить вас здоровья. Обложка © ТАСС / Паже Улдис

Ностальгия по советскому прошлому — это не только воспоминания о вкусах детства и уютных семейных вечерах. Многие до сих пор верят, что старые методы ухода за собой были не только эффективнее, но и безопаснее. Однако время не стоит на месте — и сегодня мы понимаем, что некоторые из тех привычек просто-напросто опасны для здоровья! Давайте разберём пять ретросредств, которые, несмотря на свою популярность в прошлом, лучше оставить в воспоминаниях.

1. Настойка боярышника

Чем опасны старые советские лайфхаки. Фото © ТАСС / Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Настойка боярышника в советское время считалась чудодейственным средством от всех болезней — от нервов до сердечных проблем. Однако при частом употреблении она может вызвать отравление из-за содержащегося в ней алкоголя и привести к серьёзным проблемам с печенью и сердцем. Особенно опасно бесконтрольное употребление этого средства людьми с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

2. Хозяйственное мыло

Некоторые ретрограды по-прежнему считают, что умываться и мыться с помощью старого доброго щелочного мыла — лучший способ сохранить чистоту. Оно дешёвое и на первый взгляд эффективно очищает кожу. Однако высокое содержание щёлочи и добавки вроде животного жира и канифоли могут привести к серьёзным проблемам. Регулярное использование такого мыла пересушивает кожу, разрушает её защитный барьер и может спровоцировать различные кожные заболевания, такие как дерматиты.

3. Марганцовка

Пять ретросредств, вредных для здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inna Svirina

Марганцовка была универсальным средством в домашней аптечке советского человека — ею полоскали горло, промывали раны и даже делали растворы для купания младенцев. Но марганцовка в неумелых руках может быть крайне опасной: при неправильной дозировке она способна вызвать ожоги слизистых оболочек и кожи, а вдыхание пыли может привести к повреждению лёгких.

4. Одеколон

Старинные духи на спиртовой основе были незаменимы в быту прошлого века, они использовались не только как ароматическое средство, но и как антисептик или даже как очищающее средство для кожи. Однако современная дерматология предупреждает: частое применение спиртосодержащих продуктов может привести к сильному пересушиванию кожного покрова, раздражению и даже повреждению глаз при случайном контакте. Лучше ограничиться их использованием только как парфюмерии или дезинфицирующего средства для рук.

5. Горчичники

Опасные советские привычки, которые стоит забыть. Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

Горчичники в СССР использовались практически при любом простудном заболевании, будь то кашель или насморк. Но, несмотря на свою популярность, они могут вызвать серьёзные ожоги, особенно у детей и людей с чувствительной кожей. Кроме того, использование горчичников при некоторых заболеваниях, таких как бронхиальная астма, может усугубить болезнь и вызвать приступ.

Иногда, чтобы сохранить здоровье, нужно не только смотреть вперёд, но и оглядываться с осторожностью назад. Многие средства, которые когда-то казались безопасными, сегодня могут принести больше вреда, чем пользы. Поэтому лучше доверять современным методам ухода за собой и здоровьем, ведь технологии и медицина не стоят на месте — и сегодня есть гораздо более безопасные и эффективные альтернативы.

Авторы Сергей Трофимов