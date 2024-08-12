Какой секретный ингредиент шоколада для военных хранили в СССР как гостайну

В Советском Союзе шоколад был не просто сладостью — он мог быть настоящим оружием в борьбе за победу. В годы Великой Отечественной войны на свет появился особый продукт, известный как "Кола". Этот шоколад стал незаменимым помощником на фронте, заряжая наших солдат энергией и поддерживая их боевой дух.

Что делало шоколад "Кола" особенным

Шоколад для солдат: история советской "Колы". Фото © X / TanpersXkmy, © Freepik

Главной изюминкой "Колы" был экстракт ореха кола. Этот ингредиент родом из тропиков славился своими тонизирующими свойствами и содержал значительное количество кофеина. В одной плитке "Колы" было столько же кофеина, сколько в нескольких чашках крепкого кофе. Представьте, что чувствовал солдат, отведавший такую сладость, — силы возвращались мгновенно, а усталость отступала.

Как создавался уникальный шоколад в СССР

В 1941 году сотрудники фабрики "Красный Октябрь" в Москве приступили к созданию нового вида шоколада. Его задачей было не просто удовлетворять вкусовые потребности, но и поддерживать силы тех, кто сражался на фронте. Продукт оказался настолько эффективным, что вскоре он стал востребованным не только среди лётчиков и моряков, но и среди других родов войск. Правда, нужно отметить, что тут не обошлось без плагиата… Но об этом позже.

Как сохранить энергию?

Как шоколад с орехом кола поддерживал бойцов. Фото © X / TanpersXkmy, © Freepik

Для того чтобы этот шоколад не портился в сложных условиях, его упаковывали в специальные жестяные банки с винтовыми крышками. Такая упаковка защищала сладость от жары и влаги, что делало её идеальной для использования в военных условиях. В результате шоколад сохранял свои свойства на протяжении долгого времени и был всегда готов к употреблению. Но нужно отметить, что были и упаковки в виде обычных плиток.

Секретный состав советской "Колы"

Шоколад "Кола" представлял собой настоящую энергетическую бомбу. В его состав входили сахарная пудра, какао, масло какао, жареный кофе и, конечно, экстракт ореха кола. Именно последний ингредиент делал этот продукт по-настоящему уникальным — он обеспечивал бойцов необходимой энергией на протяжении всего дня.

Немецкий прототип военного шоколада СССР

Военный шоколад СССР — секретный ингредиент. Фото © X / CluelessSoldat, © Freepik

Любопытно, что идея создания шоколада с орехом кола пришла в СССР из Германии. В 1936 году на летних Олимпийских играх в Берлине был представлен Scho-Ka-Kola — шоколад с добавлением кофе и ореха кола. В Германии его использовали как "шоколад для лётчиков", но в СССР продукт был адаптирован и получил своё развитие.

Закат производства

Производство шоколада "Кола" в СССР прекратилось в начале 1960-х годов. Он исчез с прилавков, уступив место новым продуктам, но память о нём осталась в сердцах тех, кто на себе испытал его мощный эффект. А вот немецкий оригинал, кстати, до сих пор продаётся. Интересно зачем…