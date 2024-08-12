Россиянам рассказали, как избавиться от избытка яблок в этом сезоне

Этот год будет особенно урожайным для яблок, и многие садоводы и землевладельцы уже столкнулись с неожиданной проблемой: избытком гнилых яблок. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.ru дал несколько полезных рекомендаций о том, как правильно утилизировать гнилые яблоки и минимизировать вред от яблочной кислоты для почвы.

Сначала он напомнил про вред яблочной кислоты для почвы и как его избежать. Народный избранник подчеркнул, что в этом деле первое — кислотность почвы, так как яблочная кислота, содержащаяся в гнилых яблоках, может понизить pH почвы, делая её более кислой. Слишком высокая кислотность может негативно сказаться на здоровье растений. Парламентарий подчеркнул, что регулярное компостирование гнилых яблок поможет разбавить и нейтрализовать кислотность.

Законотворец отметил, что вторым пунктом значится контроль уровней кислотности. Он посоветовал использовать садовые тесты почвы для мониторинга уровня кислотности, а если уровень pH оказался слишком низким, то в таком случае следует применять известковое удобрение для поднятия pH и нейтрализации излишков кислотности.

Третье — мульчирование: мульча из древесной коры, соломы или листьев поможет сохранить нейтральный pH почвы и защитить её от излишней кислотности. Безусловно, если не справляетесь с объёмом урожая и даже соседи и друзья уже не могут употреблять столько яблок, сколько производят ваши яблони, то стоит серьёзно подойти к утилизации. Первое — компостирование. Гнилые яблоки являются ценным материалом для компоста. Добавьте их в компостную кучу вместе с другими органическими отходами, такими как листья, трава и пищевые отходы. Это поможет улучшить качество компоста и обеспечить питание для растений. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Собеседник Life.ru ещё сообщил о том, что в небольших количествах яблоки могут быть использованы в качестве корма для животных, таких как свиньи и козы. Однако, прежде чем вводить их в рацион братьев наших меньших, обязательно надо проконсультироваться с ветеринаром.

В заключение Чаплин призвал всех садоводов и землевладельцев ответственно подходить к утилизации гнилых яблок. По его словам, правильное управление органическими отходами поможет не только сохранить плодородность почвы, но и улучшить экологическую обстановку.