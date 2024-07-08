В Союзе дачников предложили новую меру поддержки для российских семей
Депутат Чаплин предложил ввести скидки на коммуналку для семей дачников
В России предложили ввести скидки на коммуналку для семей дачников. Обложка © Freepik.com
Для семей с детьми предложили ввести новую меру поддержки — предоставить им скидки на оплату коммунальных платежей на даче в летний сезон. Такую инициативу в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.
Парламентарий напомнил, что свет, вода, вывоз мусора и другие коммунальные услуги составляют значительную часть расходов и траты существенно возрастают в летний период, когда на даче постоянно находятся дети.
По его словам, скидки на коммунальные платежи могут стать ощутимой поддержкой для таких семей и дать им возможность сэкономить средства на другие важные нужды, такие как покупка учебных материалов, спортивного инвентаря, а также организация культурных мероприятий для детей. Такой шаг позволит значительно облегчить финансовое бремя для семей, тем более что летний отдых на даче является не только экономически выгодной, но и экологически безопасной альтернативой городским условиям. Особенно актуален этот вопрос для многодетных семей и родителей-одиночек, которые стремятся создать для своих детей наиболее благоприятные условия для отдыха и развития.
Летний домик на даче — это больше, чем просто место для отдыха. Это возможность для детей самостоятельно изучать природу, развиваться физически, проводить время на свежем воздухе. Однако высокие коммунальные тарифы часто становились препятствием для многих семей. Введение скидок на оплату коммунальных платежей может стать первым шагом на пути к поддержке семейного отдыха на даче и улучшению качества жизни наших детей.
Чаплин выразил уверенность, что слаженные действия и поддержка со стороны государства и общества помогут сделать эту инициативу реальностью.
Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Сегодня в честь праздника президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Это у нас семейное". В ходе общения глава государства предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей.