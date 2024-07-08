В Союзе дачников предложили новую меру поддержки для российских семей

По его словам, скидки на коммунальные платежи могут стать ощутимой поддержкой для таких семей и дать им возможность сэкономить средства на другие важные нужды, такие как покупка учебных материалов, спортивного инвентаря, а также организация культурных мероприятий для детей. Такой шаг позволит значительно облегчить финансовое бремя для семей, тем более что летний отдых на даче является не только экономически выгодной, но и экологически безопасной альтернативой городским условиям. Особенно актуален этот вопрос для многодетных семей и родителей-одиночек, которые стремятся создать для своих детей наиболее благоприятные условия для отдыха и развития.