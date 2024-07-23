В Госдуме через Life.ru предложили новую меру поддержки для пожилых дачников

Дачников нужно наделять определённым статусом, который позволит получать дополнительные меры поддержки от государства. Такую инициативу в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин в День дачника, который празднуют каждый год 23 июля.

Дачники — это не просто владельцы участков земли. Это сообщество людей, которые вкладывают душу и силы в развитие своих малых земель и тем самым способствуют улучшению экологической ситуации. Наш долг — признать их усилия и наделить их статусом, который будет соответствовать их вкладу Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин

По его словам, целью такого статуса будет поддержка и поощрение дачников, предоставление различных льгот и возможностей, которые сделают их труд ещё более эффективным и приятным. Политик отметил, что должны быть разработаны конкретные меры поддержки, включая налоговые послабления, субсидии на материалы для строительства и улучшения дач, а также образовательные программы по эко- и агротехнологиям. Подтверждать статус депутат предлагает через "Госуслуги".

Чаплин отметил, что людям старшего поколения порой бывает тяжело содержать и дачу, и квартиру. Постоянные платежи действительно становятся серьёзным финансовым потрясением. Поэтому возрастным дачникам нужны послабления, добавил председатель Союза.