В Госдуме через Life.ru предложили новую меру поддержки для пожилых дачников
Депутат Чаплин в День дачника призвал наделить пожилых дачников особым статусом
Дачников нужно наделять определённым статусом, который позволит получать дополнительные меры поддержки от государства. Такую инициативу в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин в День дачника, который празднуют каждый год 23 июля.
Дачники — это не просто владельцы участков земли. Это сообщество людей, которые вкладывают душу и силы в развитие своих малых земель и тем самым способствуют улучшению экологической ситуации. Наш долг — признать их усилия и наделить их статусом, который будет соответствовать их вкладу
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин
По его словам, целью такого статуса будет поддержка и поощрение дачников, предоставление различных льгот и возможностей, которые сделают их труд ещё более эффективным и приятным. Политик отметил, что должны быть разработаны конкретные меры поддержки, включая налоговые послабления, субсидии на материалы для строительства и улучшения дач, а также образовательные программы по эко- и агротехнологиям. Подтверждать статус депутат предлагает через "Госуслуги".
Чаплин отметил, что людям старшего поколения порой бывает тяжело содержать и дачу, и квартиру. Постоянные платежи действительно становятся серьёзным финансовым потрясением. Поэтому возрастным дачникам нужны послабления, добавил председатель Союза.
Ранее Чаплин предложил ввести для семей с детьми новую меру поддержки — предоставить им скидки на оплату коммунальных услуг на даче в летний сезон. По его словам, это может стать ощутимой поддержкой для россиян и дать им возможность сэкономить средства на другие важные нужды, такие как покупка учебных материалов, спортивного инвентаря, а также организация культурных мероприятий для детей.
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