"Зелёный конвейер": Эксперт рассказала дачникам, что можно посадить в июле
Эксперт Воронова: Огурцы лучше высаживать в июле, чтобы они взошли уже к осени
В июле огородные работы находятся в самом разгаре, а многие сельхозкультуры уже давно высажены на грядки. Однако не всё потеряно, есть растения, которые ещё можно успеть посадить во второй летний месяц.
"Весь сезон, вне зависимости от месяца, мы постоянно — каждые две недели — сеем зелень: укроп, салат, руколу, шпинат, базилик и другие. И тогда у нас до осени будет "зелёный конвейер", — поделилась в беседе с "Москвой 24" эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Кроме того, эксперт посоветовала дачникам посадить в июле огурцы, тогда урожай взойдёт в начале осени. А тот же дайкон желательно сажать начиная с середины месяца. После 20 июля сажают редис — раньше не стоит, так как из-за большого количества света он сразу начнёт цвести.
"Если вы купили цветы в питомнике, то есть контейнерные растения, например гортензии, то их тоже можно посадить в июле. Они от этого стресс не испытывают. Просто нужно их притенять и стараться всё-таки не высаживать именно в 40-градусную жару", — отметила Воронова.
Ранее Life.ru рассказал о главной ошибке дачников, которая непременно приведёт к гибели урожая на грядках. Со слов экспертов, привычка накрывать рассаду плёнкой от дождя может впоследствии дорого обойтись.
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