"Зелёный конвейер": Эксперт рассказала дачникам, что можно посадить в июле

В июле огородные работы находятся в самом разгаре, а многие сельхозкультуры уже давно высажены на грядки. Однако не всё потеряно, есть растения, которые ещё можно успеть посадить во второй летний месяц.

"Весь сезон, вне зависимости от месяца, мы постоянно — каждые две недели — сеем зелень: укроп, салат, руколу, шпинат, базилик и другие. И тогда у нас до осени будет "зелёный конвейер", — поделилась в беседе с "Москвой 24" эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Кроме того, эксперт посоветовала дачникам посадить в июле огурцы, тогда урожай взойдёт в начале осени. А тот же дайкон желательно сажать начиная с середины месяца. После 20 июля сажают редис — раньше не стоит, так как из-за большого количества света он сразу начнёт цвести.

"Если вы купили цветы в питомнике, то есть контейнерные растения, например гортензии, то их тоже можно посадить в июле. Они от этого стресс не испытывают. Просто нужно их притенять и стараться всё-таки не высаживать именно в 40-градусную жару", — отметила Воронова.