Дачникам перечислили важные требования при работе в огороде, чтобы не навредить здоровью

Если не соблюдать определённые условия при работе на дачных грядках, физический труд на свежем воздухе может навредить здоровью, предупредил в эфире радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Работаем в ранние часы и в поздние, до того и после того, как солнце максимально поднимается у нас над головой. Это до 11 утра и с 16 вечера. Когда солнце непосредственно над вами, оно будет жечь и перегревать организм. Даже утром и вечером обязательно пользоваться защитными кремами и надевать головные уборы", — пояснил Хухрев.

Под рукой необходимо иметь антигистаминные препараты на случай, если вы получите укус или ожог. Вовремя принятое лекарство сэкономит время, которое будет нужно, чтобы добраться до больницы в случае серьёзной аллергической реакции. В яды ос, шершней и пчёл входят кислоты. Поэтому, если кто-то из них ужалит, нужно сделать лепёшку из питьевой соды, слегка смоченной водой. Её нужно приложить к месту укуса, под пластырь. Это нейтрализует кислоту.

Важно уделять внимание рабочей позе. Грядки должны быть высокими — примерно 45 сантиметров, чтобы полоть сидя. Если же грядки низкие, можно завести наколенники или садовую подушку. Это лучше, чем работать вниз головой, чтобы не заработать себе ортостатическую гипотензию (это когда после разгибания кровь не сразу добирается до головы и может возникнуть головокружение). Работать с землёй нужно в перчатках, чтобы руки не трескались, а в ранки не попадали микробы.