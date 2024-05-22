Дачникам объяснили, как подготовить почву к посадке огурчиков и помидорчиков после майских снегопадов Эксперт Галкин: Культиватор поможет восстановить качество почвы после заморозков 22 мая, 11:01 Культиватор поможет восстановить качество почвы после заморозков. Обложка © Freepik.com

Резкое похолодание, заморозки и снег в мае 2024 года стали неприятным сюрпризом для многих садоводов и фермеров. Аномально низкие температуры не только задержали начало посадочных работ, но и нанесли урон молодым росткам. Life.ru узнал у экспертов о том, как в этой ситуации подготовить почву и минимизировать негативные последствия холодной погоды.

Главная проблема, которая ждёт садоводов на участках, — работа с промёрзшей землёй. При отрицательных температурах влага в почве превращается в кристаллы льда, верхний слой иссушается, в результате чего усложняется посадка овощей. Структура и плодородный слой нарушаются, поэтому растениям трудно укорениться и развиваться в таких условиях.

Чтобы восстановить качество почвы после заморозков, необходимо разрыхлить, насытить её кислородом и удобрениями. Для этой трудоёмкой работы идеально подходит культиватор — специальная садовая техника, предназначенная для механической обработки почвы.

"Культиватор помогает быстро и эффективно разрыхлить уплотнённую после морозов землю на дачном участке, — рассказал директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин. — Острые зубья культиватора разбивают затвердевшие комки земли, улучшая аэрацию и облегчая доступ воды и питательных веществ. После такой обработки почва становится более рыхлой. Кроме того, культивация способствует равномерному распределению удобрений в верхних слоях почвы, создавая благоприятные условия для роста растений".

Культивацию почвы лучше проводить на глубине 10–15 см. Этого достаточно для подготовки грядок под большинство овощных и цветочных культур. Эта техника подходит для обработки почвы между рядами растений, что способствует поддержанию структуры почвы и предотвращает её уплотнение. Её также можно использовать и для прополки, удаляя разрастающиеся сорняки, которые конкурируют с культурными растениями за питательные вещества и свет.

Другим эффективным методом является мульчирование (покрытие почвы защитным тёплым слоем, или мульчёй). После рыхления почвы грядки можно замульчировать органическими материалами, такими как солома, скошенная трава или кора деревьев. Мульча поможет сохранить влагу, предотвратить пересыхание и перегрев почвы, а также подавить рост сорняков.

Ещё один важный шаг — внесение органических удобрений, таких как компост, перегной или биогумус. Они обогатят почву питательными элементами, улучшат её структуру и повысят способность удерживать влагу, что особенно важно после стресса, вызванного заморозками.

Если в апреле многие садоводы уже успели провести первичную обработку своих участков, то майские холода могут потребовать повторной культивации перед посадкой. Однако не стоит торопиться высаживать все культуры сразу после потепления, советует эксперты. Для некоторых теплолюбивых овощей, таких как томаты, перцы, баклажаны, оптимальное время посадки наступает только в конце мая — начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков.

Важно помнить, что после потепления всё ещё сохраняется риск ночных заморозков, молодые всходы и рассаду можно дополнительно защитить с помощью укрывных материалов — спанбонда, агроволокна или плёнки. А при выборе семян и саженцев рекомендуется отдавать предпочтение холодостойким сортам, которые легче переносят перепады температур и быстрее приживаются после пересадки.

А ранее Life.ru рассказывал, что нужно сделать на даче в июне, иначе потом будет поздно. Так, в это время нужно позаботиться об обрезке плодовых деревьев, о посадке и прополке многих овощных культур и других дачных "процедурах".