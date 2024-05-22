Эксперт рассказал, как в целости довезти на дачу рассаду, саженцы и цветы Эксперт Коптев: Саженцы на дачу нужно перевозить вместе с комом земли 22 мая, 05:45 Некоторые виды цветов, например флоксы и розы, могут не перенести перевозку длительностью более одного дня. Обложка © Freepik.com

В мае многие жители России, готовясь к летнему сезону, вывозят цветы, рассаду, саженцы, бытовую технику и личные вещи за город. О том, как довезти их в целости, Life.ru рассказал директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев.

Саженцы и растения

В первую очередь необходимо изучить условия перевозки растений. Некоторые виды цветов, например флоксы и розы, могут не перенести доставку длительностью более одного дня, отмечает эксперт.

Саженцы нужно перевозить вместе с комом земли. Корень с кусками грунта важно завернуть во влажную ткань, а затем обернуть высокопрочной обёрточной бумагой. Листьям нужен воздух, поэтому плёнка и полиэтилен не подойдут.

Растения в горшках стоит перевозить в коробках, предварительно обмотав несколькими слоями ветоши или воздушно-пузырьковой плёнки. Это необходимо для того, чтобы во время перевозки из горшка не высыпалась земля. Небольшие растения можно прикрепить друг к другу и к самой коробке скотчем. При этом внутри коробки не должно оставаться свободного пространства — иначе есть риск, что цветы повредятся при сильном толчке на дороге.

Если цветы или саженцы перевозятся в грузовом автомобиле по соседству с другими отправлениями, то для коробки необходимо дополнительно сделать обрешётку — защитный каркас из деревянных брусков и досок. Это сохранит хрупкий груз при перевозке, указал Коптев.

Личные вещи

Многие россияне часто перевозят личные вещи в сумках, но при этом они не учитывают, что мягкие ёмкости не держат форму и некоторые предметы гардероба, например одежда из тонких тканей или обувь, могут повредиться. Поэтому эксперт советует перевозить эту категорию грузов в коробках, предварительно упаковав их в пакеты, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Тяжёлые предметы лучше разместить на дне коробки, лёгкие — сверху, а хрупкие — в центре, предварительно обернув их мягким упаковочным материалом.

Бытовая техника и электроника

Прежде всего нужно извлечь провода из разъёмов и разобрать технику: отсоединить стойку от монитора или телевизора, из холодильника вытащить внутренние полки, а затем плотно закрыть дверь и обмотать стрейч-плёнкой.

"Перевозить электронику лучше в заводской упаковке, которая уже оснащена вставками, амортизаторами и прочими элементами для дополнительной фиксации. Если же упаковки от производителя нет, то предмет стоит завернуть в воздушно-пузырьковую плёнку и положить в коробку из плотного трёхслойного картона. Свободное пространство заполните упаковочным материалом, например пенопластом, газетами, ветошью, или той же воздушно-пузырьковой плёнкой, чтобы надёжно зафиксировать предмет", — подчеркнул Коптев.

В мае многие дачники возвращаются в свои загородные дома, начинают наводить порядок и часто задумываются о небольшом ремонте или перестановке. Как освежить дачу и не разориться, читайте в материале Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова