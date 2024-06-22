Названа главная ошибка дачников, которая ведёт к гибели урожая на грядках
Садовод Ганичкина: Плёнка может загубить урожай на огороде при дожде
Многие дачники взяли за привычку накрывать грядки плёнкой во время дождя, надеясь уберечь урожай от сильного ветра и обильных осадков. Однако в этом случае растения страдают не меньше, чем от ливней, рассказала интернет-изданию Regions садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина.
Автор книг и статей на тему огородничества предупредила, что прибитая дождём плёнка может попросту раздавить ростки многократно возросшим весом. Эту проблему решает обыкновенный каркас, на который будет опираться материал.
"Лучше воспользоваться специальными металлическими дугами, установить их чуть выше длины растений и уже их укрыть плёнкой", — рассказала собеседница издания.
Осадки таят ещё одну опасность: они вымывают из земли питательные вещества, необходимые растениям. Как только на улице установится сухая погода, нужно подкормить почву минеральными удобрениями с азотом, фосфором и калием, посоветовала Ганичкина.
Впрочем, не стоит забывать и о плюсах дождя на участке, призвала эксперт. Например, из увлажнённой почвы легко удаляются сорняки. Некоторые из них могут представлять смертельную опасность, а потому такие растения нужно убирать с участка как можно скорее.
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