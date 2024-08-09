Камни с неба и огонь земли: Что ждёт Запад в прогнозе экстрасенса на август 2024

Если вы вместе с родственниками и друзьями замечаете, что с начала последнего месяца лета дела пошли как-то не так, не спешите во всём винить вступивший в права ретроградный Меркурий. Август, как говорят экстрасенсы, традиционно сложный, переходный месяц как для нашей страны, так и для планеты в целом. Поэтому риск катастроф и катаклизмов в этот период всегда высок. И этот год не исключение, ведь он ещё и високосный. Чего ждать и к чему готовиться?

Гости из космоса: когда ждать падения метеоритов

Экстрасенс предсказала судьбу Запада в августе 2024 года. Фото © Шедеврум

Как рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Блэкмун, есть вероятность падения метеоритов: "По ощущениям, их будет два — один крупный и один мелкий". Где именно они упадут и какие разрушения принесут с собой, эзотерик точно сказать пока не может.

Как Вселенная покажет, что неизбежное вот-вот случится

Знаки из космоса: как Вселенная будет посылать знаки, что грядут великие перемены. Фото © Kandinsky

Также в пророчестве экстрасенс говорит, что в небе могут быть замечены интересные кометы, которые на несколько суток будут как бы "зависать" в воздухе.

И это тоже будет вполне определённый знак, известный человечеству со времён седой древности, — предупреждение о грядущем событии планетарного масштаба. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Но рано паниковать! Необязательно нас ждёт событие негативное, оно может быть связано и с положительными изменениями. У человечества есть несколько вариантов дальнейшего развития, и всё будет зависеть от того, какой путь будет выбран.

Огонь земли и риск катастроф

Какие катастрофы могут произойти в августе 2024 года в мире? Фото © Шедеврум

Также, со слов экстрасенса, нельзя исключить риск разрушительных катастроф, причиной которых станет "огонь земли", — в разных точках планеты в действие придёт сразу несколько вулканов. Последствия будут зависеть от того, какие именно вулканы проснутся. Вторая большая опасность грозит нам со стороны стихии воды: наводнения, сильные дожди, вызванные ими оползни в горах и т.д. Эксперт подчёркивает, что наша планета сейчас переживает сложный период.

Земля усиливает и повторяет те вибрации, которые исходят от человечества, а оно сейчас находится в разрушительной позиции. Люди ругаются, враждуют, испытывают страх и повышенную тревожность. Неудивительно, что Земля нам вторит всевозможными землетрясениями, извержениями вулканов, падением космических тел и т.п. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Военные действия в августе 2024 года

К чему готовиться миру в августе и какие конфликты затихнут или начнутся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Что касается военных действий на Ближнем Востоке, то в августе 2024 года они не прекратятся, но могут приобрести совсем другой характер. "По моим ощущениям, сразу несколько соседних стран, по своей воле или против неё, могут быть задействованы в этом конфликте", — подытоживает прогноз экстрасенс.