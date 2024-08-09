Планету поразит сильная магнитная буря 10 августа: сколько продлится геошторм на этот раз Вечером 10 августа на Землю обрушится сильная магнитная буря, которой присвоен индекс Kp6. Об этом предупредили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Подробнее о том, чего стоит опасаться, рассказывает Life.ru. 9 августа, 04:00 Неожиданная и сильная магнитная буря накроет Землю вечером 10 августа. Обложка © Kandinsky 3.1

Несмотря на обещанный учёными спокойный август, прогнозирующий небольшую передышку от магнитных колебаний и геоштормов, природа вновь решила показать, кто тут главный на самом деле. Или все беды из-за начавшегося ретроградного Меркурия? В любом случае после мощных вспышек на Солнце уже вечером 10 августа Землю неожиданно накроет сильная магнитная буря мощностью Kp6.

Когда начнётся магнитная буря 10 и 11 августа 2024 года

10 августа ожидается сильная магнитная буря мощностью Kp6. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как передаёт прогноз учёных из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вечером 9 августа метеозависимые люди могут почувствовать недомогание и вялость. Приблизительно с 16 часов вечера по московскому времени, как видно на графике, начнутся геомагнитные колебания. А уже после 18 часов на Землю обрушится магнитная буря силы G3, которая продлится, не теряя в мощности, до вечера следующего дня. И только после 18 часов 10 августа, в субботу, стихнет.

Что происходит со здоровьем во время геоштормов и магнитных колебаний

Какие люди могут плохо себя чувствовать во время магнитной бури 10 августа 2024 года? Инфографика © Life.ru

Во время геоштормов, вызванных солнечными бурями и изменениями в магнитном поле Земли, могут наблюдаться различные воздействия на здоровье людей. Вот несколько типичных аспектов, о которых стоит упомянуть.

Эмоциональное состояние: некоторые исследования показывают, что геоштормы могут вызывать изменения в настроении, включая повышенную агрессивность или тревожность. Это может быть связано с изменениями в электромагнитном поле.

некоторые исследования показывают, что геоштормы могут вызывать изменения в настроении, включая повышенную агрессивность или тревожность. Это может быть связано с изменениями в электромагнитном поле. Сон: во время геоштормов у некоторых людей могут возникать проблемы со сном. Это может быть связано с увеличением уровня стресса или изменениями в биоритмах.

во время геоштормов у некоторых людей могут возникать проблемы со сном. Это может быть связано с увеличением уровня стресса или изменениями в биоритмах. Физические симптомы: у людей с метеозависимостью могут наблюдаться головные боли, усталость или обострение хронических заболеваний, таких как артрит.

у людей с метеозависимостью могут наблюдаться головные боли, усталость или обострение хронических заболеваний, таких как артрит. Электросенсорные ощущения: некоторые люди сообщают о необычных ощущениях, таких как покалывание или давление в теле во время сильных геоштормов. Это может быть связано с изменениями в электрических полях вокруг них.

некоторые люди сообщают о необычных ощущениях, таких как покалывание или давление в теле во время сильных геоштормов. Это может быть связано с изменениями в электрических полях вокруг них. Изменения в сердечно-сосудистой системе: есть данные, что геоштормы могут влиять на сердечный ритм и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с предрасположенностью.

есть данные, что геоштормы могут влиять на сердечный ритм и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с предрасположенностью. Психические расстройства: в редких случаях у людей с предрасположенностью к психическим заболеваниям могут возникать обострения симптомов во время геоштормов.

Особенно осторожными во время магнитных бурь должны быть беременные женщины. И хотя исследования в этой области ограничены, есть мнение, что изменения в магнитном поле могут потенциально оказывать влияние на здоровье как матери, так и плода. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Как пережить сильную магнитную бурю 10 августа: рабочие советы

Советы, как минимизировать риски недугов от магнитной бури 10 августа, работают, если все их соблюдать. Фото © Freepik

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать негативные последствия геоштормов и сохранить здоровье в период их активности. Особенно важно знать правила во время надвигающейся сильной магнитной бури, которая произойдёт 10 августа. Первое, что советуют врачи, — следить за прогнозами. Узнавайте о предстоящих магнитных бурях через метеорологические службы или специализированные сайты. Это поможет заранее подготовиться.

Также важно в дни магнитных бурь — 10 и 11 августа 2024 года — стараться сократить физическую активность, особенно если вы чувствуете себя неважно. Правильно питайтесь и нормально спите. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, избегайте тяжёлой пищи и алкоголя — это поможет поддерживать уровень энергии и улучшить общее состояние.

Чтобы защититься от негативного воздействия электромагнитных полей во время геошторма 10 и 11 августа, ограничьте время, проведённое за компьютером и с мобильными устройствами. Особенно важно сделать это во время сильной магнитной бури, как раз какая на нас и надвигается. Также можно создать "безэлектронное пространство". Проводите время в местах, где меньше электронных устройств, например на улице или в парке.

Обратите внимание на симптомы: если вы чувствуете головные боли, усталость или другие неприятные ощущения, постарайтесь отдохнуть и не перенапрягаться. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Чего категорически нельзя делать во время сильного геошторма 10 и 11 августа 2024 года

Сильная магнитная буря накроет Землю вечером 10 августа. Чего нельзя делать в геошторм. Коллаж © Life.ru / Kandinsky 3.1

Магнитные бури могут вызывать дискомфорт у некоторых людей, особенно у тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли. Вот пять действий, которые могут усугубить состояние во время магнитной бури: Пренебрежение режимом сна и отдыха может увеличить уровень стресса и ухудшить самочувствие во время магнитной бури 10 и 11 августа. Употребление кофеина и алкоголя способно усиливать нервозность и тревожность, что может привести к большему дискомфорту. Малоподвижный образ жизни может усугубить такие симптомы геошторма и магнитной бури, как головные боли и усталость. Повышенный стресс из-за работы или личных проблем способен негативно сказаться на самочувствии во время магнитной бури. Игнорирование признаков ухудшения состояния и отсутствие мер по их устранению могут привести к более серьёзному дискомфорту во время сильной магнитной бури 10 августа.

Как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, независимо от возраста, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или психическими расстройствами могут испытывать более выраженные симптомы в период магнитных бурь. Поэтому им важно внимательнее относиться к себе во время геошторма 10 и 11 августа.

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Авторы Любовь Свободная