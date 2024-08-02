5 августа начнётся ретроградный Меркурий: чего знакам зодиакам нельзя делать до 29 августа Для всех представителей знаков зодиака скоро начнётся период испытаний, разрушенных планов и неудач во всех делах. Мы говорим про начало ретроградного Меркурия. Когда он случится и так ли страшен на самом деле, выяснял Life.ru. 2 августа, 15:00 Когда в 2024 году наступит ретроградный Меркурий: что можно и чего нельзя делать в период с 5-го по 29 августа. Обложка © Freepik

"Ужасный, опасный и непредсказуемый" — всё это ретроградный Меркурий. Кажется, разговоров вокруг этого события больше, чем понятных указаний к действию. Стоит ли бояться ретроградного Меркурия, как подготовиться к этому периоду и что всем знакам зодиака лучше не делать с 5-го по 28 августа — рассказывает Life.ru.

Ретроградный Меркурий: нужно ли бояться?

Когда в августе 2024 года будет ретроградный Меркурий: точные даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 3badass

Ретроградный Меркурий стал настоящей звездой астрологии последних 10 лет. Мало кто понимает концепцию и суть данного периода, зато опасаются его практически все. О чём речь? Ретроградный Меркурий — это период, когда планета "движется назад" по собственной орбите (с точки зрения земного наблюдателя). На деле такое движение планеты — оптическая иллюзия, а шумиха вокруг Меркурия, как рассказывает астролог Светлана Мишина, сильно преувеличена. Хотя быть осведомлённым о небесных настроениях полезно каждому из нас.

Бояться ретроградного Меркурия не стоит. Планета бывает ретроградной по 3–4 раза в год, а средняя продолжительность периода — около трёх недель. Светлана Мишина Астролог

Чтобы понять смысл периода и его возможное влияние на нашу жизнь, важно разобраться со значением самой планеты. Меркурий символизирует общение и речь, отвечает за умственную деятельность и творческое мышление, усвоение информации и обучение. Кроме того, он ответственен за любую передачу информации, транспорт (кроме железнодорожного), документы и документооборот, средства связи и технику. Когда на небе ретроградный Меркурий, на земле происходят сбои, касающиеся вышеперечисленных сфер.

Ретроградный Меркурий в августе 2024: когда начнётся

Сколько продлится ретроградность Меркурия в августе 2024 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

С 5-го по 29 августа планета Меркурий будет иметь ретроградное движение. Поэтому мы можем стать свидетелями "мелких пакостей" по указанным темам.

О чём стоит помнить в этот период? В указанный промежуток времени могут наблюдаться задержки, переносы или срывы договорённостей, поломка техники, сбои связи, зависание Интернета, увеличение пробок на дороге и даже неожиданная поломка светофоров.

Некоторые из нас могут почувствовать ослабление мозговой деятельности или столкнуться с непредвиденными событиями. Опасаться серьёзных неприятностей не стоит, однако некоторые происшествия могут отразиться на привычном укладе жизни и на время поставить всё с ног на голову. Светлана Мишина Астролог

Подобные "шалости" ведут к повышению нервозности и вызывают непонимание, что неизменно отражается на уровне стресса, настроении, деловых и личных отношениях. Чтобы обезопасить себя от нервного напряжения, делайте следующее: Проверяйте документы, ключи и кошельки перед выходом из дома или поездкой.

Перед выходом убедитесь, что утюг и прочая техника выключены.

Проверяйте, закрыли ли вы дверь.

Не забывайте зарядку или заряжайте телефон перед тем, как выходите из дома.

От планеты Меркурий зависят многие факторы нашей жизни. В ретроградные периоды полезно перепроверять самого себя дважды и заранее готовиться к ответственным мероприятиям. Если есть возможность, лучше воздержаться от планирования дел, которые зависят от внешних обстоятельств.

Ретроградный Меркурий может оказаться и хорошим периодом в жизни знаков зодиака, если соблюдать некоторые рекомендации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovsky

Что ещё нужно предусмотреть в период ретроградного Меркурия: Готовьтесь к важным встречам заранее: возможны непредвиденные ситуации с транспортом (пробки, перекрытия дорог, поломка светофоров). Прокладывайте несколько маршрутов, чтобы иметь план "Б". Делайте скрин маршрутов, если едете в незнакомое место: телефон и Интернет могут зависнуть в самый ответственный момент. Готовьте Zoom и другие площадки заблаговременно: что-то может пойти не по плану. Старайтесь проверять документы, которые вы подписываете, особенно важные договоры. Ретро-Меркурий замедляет умственную деятельность — и человек может упустить важные пункты. В первые дни периода старайтесь не покупать бытовую технику и гаджеты — в дальнейшем возможны поломки. Ничего серьёзного, но велика вероятность обращения в гарантийную мастерскую, что неприятно.

Предостережения связаны с давно отмеченным фактом: когда планеты "едут назад" — становятся ретроградными, их влияние может оказаться негативным. В случае с Меркурием ломается техника, портятся отношения с близкими, возникает непонимание в бизнесе. К предостережению нужно отнестись без паники. Достаточно соблюсти "меры профилактики", чтобы Меркурий не застал вас врасплох.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 5–29 августа

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года: чего нельзя делать всем знакам зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

В текущем году человечество столкнётся с ретроградным Меркурием несколько раз. Периоды окажутся непростыми, поэтому стоит подготовиться и заранее распланировать дела.

В период ретро-Меркурия не стоит начинать что-то для вас важное: заключать брак;

подписывать брачный договор;

покупать недвижимость, автомобиль;

затевать ремонт (продолжать начатый можно, а вот новый может затянуться на годы);

устраиваться на работу (могут быть нарушены изначальные договорённости);

менять причёску или цвет волос.

И ещё одна рекомендация: будьте снисходительны к тем, кто опаздывает и всё забывает. Это нормально. Постарайтесь меньше придираться к близким и сохраняйте спокойствие. Светлана Мишина Астролог

Планету Меркурий нельзя назвать вредителем, но в ретроградном положении она любит нас нервировать. Поэтому в период ретроградного движения нежелателен даже переезд: решение сменить место жительства в эти даты может открыть коридор переездов по независящим от вас причинам.

Ретроградный Меркурий 2024: что можно делать

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Когда дело касается ретро-Меркурия, не нужно ставить жизнь на паузу. Вы можете доделывать начатые задачи, переделывать уже готовые, заканчивать проекты, переносить встречи, переставлять, переиздавать, перемещать. Список можно продолжать бесконечно.

Кроме того, как рассказывает астролог Светлана Мишина, на фоне ретроградности Меркурия очень полезно погружаться в свой внутренний мир и обращать взор на себя. Ведь как только планеты входят в своё ретроградное положение относительно Земли, мы ощущаем перемены, хоть и не всегда можем их описать. В такие периоды полезно давать себе передышку и оценивать проделанную работу: анализ предыдущих поступков и решений позволяет найти слабые места и сделать нужные выводы.