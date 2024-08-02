Прогноз Тамары Глобы на август 2024: Что ждёт Россию в последний месяц лета

Наступил месяц Льва, а это значит, что он будет щедрым на возможности, но только для тех, кто знает, как правильно ими воспользоваться. Тамара Глоба в своём астрологическом прогнозе рассказала, что август 2024 года станет для россиян очень необычным месяцем, к которому нужно быть готовыми. В России и мире грядут изменения практически во всех сферах: некоторые из них будут положительными, а некоторые доставят много хлопот. Что делать и как пережить этот месяц, читайте в статье Life.ru.

Начало августа — время возможностей России

Астрологический прогноз на август 2024 года: мир уже не будет прежним. Фото © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov

Начало августа принесёт много изменений. В этот период начнут рушиться старые связи, а всё ненужное будет отпадать само собой. Расстраиваться и грустить о потерях не стоит, ведь за ними последуют новые возможности. Молодым людям стоит задуматься о будущем и не сидеть сложа руки. Если вовремя начать действовать, то шанс добиться успеха возрастёт троекратно. Нужно быть готовым к тому, что возможны небольшие кризисы, но они быстро пройдут.

Вторая декада августа сулит россиянам проблемы на дорогах

Вторая декада августа, по словам астролога, станет самой сложной. В этот момент возможны государственные перевороты. Также повышается опасность на дорогах, водителям стоит избегать конфликтов. Перемены затронут и логистическую сферу, в первое время изменения будут казаться неудачными, но вскоре всё встанет на свои места.

Что ждёт Россию в августе 2024 года

Прогноз Тамары Глобы на август 2024 года: к чему готовиться россиянам. Фото © ТАСС / Олег Елков

Август 2024 года станет месяцем творчества, в этот период будет проходить множество культурных мероприятий, что положительно скажется на жизни общества. Что касается политической сферы, то август приготовил множество сюрпризов как для России, так и для всего мира. На политической арене появятся новые лица, которые начнут активно бороться за власть. Могут вернуться и уже известные политики, отошедшие от дел. В августе 2024 года каждая страна и её лидеры захотят пробить дорогу вперёд к новым возможностям, ведь именно в этот период закладываются перспективы на будущее. Но не стоит забывать, что многие изменения, произошедшие в последний месяц лета, будут временными, а победы — краткосрочными.

В каких сферах россиянам ждать перемен в августе

Прежде всего перемены затронут сферу логистики: начнут меняться доставка, торговля, перевозка и всё, что связано с дорожными вопросами. Также изменения коснутся и финансовой сферы, появятся новые платформы, а привычные порядки начнут отходить на второй план. Стоит быть готовыми к тому, что в августе 2024 года не получится добиться устойчивости в финансовых вопросах. Значительные перемены будут происходить в информационном пространстве, это касается блогеров, радио, телевидения. Возможны большие скандалы, после которых уже в следующем году возникнут хорошие перспективы.

Опасные даты августа 2024 года

Опасные даты августа 2024: россиянам стоит быть осторожными. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В эти дни можно заниматься своими привычными делами, но проявлять внимательность ко всему, что происходит вокруг. По словам Тамары Глобы в августе следует быть особенно осторожными в следующие даты: 1, 5, 7, 8, а также 19 и 28 августа.

Период с 12 по 14 августа.

Период с 21 по 23 августа.