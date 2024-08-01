Насилие над собой, злость и ещё 5 действий, которые портят ауру

Аура — это тонкая оболочка вокруг тела, которая обеспечивает его целостность и прочность личных границ. К сожалению, не все об этом знают, поэтому не могут предупредить разрушение защитного слоя, который дан нам от природы. Более того, очень часто люди неосознанно портят свою ауру сами. Это происходит через разные действия, среди которых эксперты выделяют семь основных.

1. Отсутствие работы над вредными привычками

Какие вредные привычки "пачкают" ауру? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

К ним относятся алкогольная и никотиновая зависимости, переедание, предрасположенность грызть ногти и тому подобное. Отрицательные привычки так или иначе отражаются внутри нас на энергетическом уровне и становятся триггером, который запускает процесс нарушения ауры и утечки энергии.

2. Плохие мысли о себе и других людях

Психолог, практик тета-хилинга, мастер восьми направлений Рэйки Дарья Мэджик рассказывает, что ещё портят нашу ауру плохие мысли: "Когда мы излучаем отрицательные вибрации по отношению к себе либо транслируем негативные мысли в сторону других людей, это влияет на наше энергетическое поле (ауру). В результате чего и может сбиваться внутренний баланс, целостность тонкой оболочки, образовываются энергетические дырки, через которые утекает энергия".

3. Критика себя

Почему критика себя — это плохо ещё и с точки зрения эзотерики? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Если мы осуждаем себя, то находимся во внутреннем конфликте. А это прямой путь к саморазрушению. В результате формируются негативные установки по отношению к себе и образуется отрицательный фон, который плохо влияет на энергетическую целостность и ауру.

4. Обесценивание себя

Это тоже конфликт с собой. И когда человек постоянно в нём находится, то он смотрит на все свои действия через призму мыслей: "Этого недостаточно", "Сделано не слишком хорошо", "Можно было выполнить лучше". Со слов эксперта, постоянно сравнивая себя с другими, мы считаем себя хуже остальных.

Это формирует определённые программы и установки, которые отрицательно влияют на наше общее состояние, уровень энергии, внутреннюю целостность. Можно сказать, когда обесцениваем себя, сами же вредим своей ауре. А значит, и здоровью. Дарья Мэджик Психолог, практик тета-хилинга, мастер восьми направлений Рэйки

5. Игнорирование тела. Отсутствие физической активности

Как рассказывает эксперт, когда мы физически активны (ходьба, катание на велосипеде, бег, йога), происходит скачок уровня энергии в теле. В это время в организме перерабатываются всевозможные гормоны стресса. А это положительно влияет на общее состояние: улучшаются все показатели, уплотняется аура — становится более здоровой, крепкой, наполненной силой и энергией.

Наоборот, когда мы не занимаемся телом, тонкая оболочка (аура) истончается, становится вязкой, мягкой, ранимой и разрушается от малейшего прикосновения на ментальном уровне. Дарья Мэджик Психолог, практик тета-хилинга, мастер восьми направлений Рэйки

Движение — всегда жизнь. И от того, насколько системно человек занимается своим телом, зависят его энергетическая наполненность, состояние ауры, общее самочувствие, уровень энергии.

6. Общение с негативным окружением

Как общение с энергетическим вампиром испортит вашу ауру? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

В жизни мы сталкиваемся с разными людьми, в том числе и с транслирующими в мир отрицательную энергетику. Но есть и хорошая новость: мы можем выбирать, с кем общаться, а от кого закрываться. Тем более что очень часто встречаются энергетические вампиры, главная задача которых — забрать нашу энергию. Ведь они самостоятельно не умеют её восполнять.

Нужно учиться идентифицировать таких людей и избегать общения с ними. Если чувствуете, что после коммуникации с каким-то человеком теряете энергию и начинаете себя плохо чувствовать, исключите общение с ним. Дарья Мэджик Психолог, практик тета-хилинга, мастер восьми направлений Рэйки

Столкновения с энергетическими вампирами влияют на ваше состояние, энергетику, нарушают целостность, ауру и могут приводить к плохому самочувствию. Если вовремя не будете пресекать этих действий и обозначать личные границы, это может закончиться плачевно.

7. Игнорирование внутренних состояний

Семь действий, которыми вы можете навредить своей ауре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / El Nariz

Когда человек самостоятельно или со специалистом занимается психическим состоянием и своевременно отслеживает градус самочувствия (всё ли у него хорошо, есть ли спады, нет ли депрессии), он находится в стабильном психоэмоциональном положении. А уровень его энергии достаточно ровный и стабильный. В таких условиях он может вовремя приходить в баланс, чтобы не терять энергию.

Но бывает и другой вариант развития событий — когда люди не отслеживают внутреннее состояние. Они не умеют вовремя переламывать самоощущение из минуса в плюс, поэтому находятся в более шатком положении. Дарья Мэджик Психолог, практик тета-хилинга, мастер восьми направлений Рэйки

Потому что на разных этапах жизни так или иначе происходят скачки тревожных состояний. За счёт этого человек теряет ресурс, быстро истощается, а также истончается и его тонкая оболочка — аура. Из-за этого люди могут часто болеть, плохо себя чувствовать, уходить в депрессию.