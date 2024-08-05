На Солнце после ряда средних взрывов произошли две мощные вспышки класса Х

Две мощные вспышки класса Х произошли в понедельник, 5 августа, на Солнце. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

"Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <...> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце", — цитирует РИА "Новости" учёного.

По словам Богачёва, первая вспышка класса X1.7 произошла в 16:40 по Москве, а вторая, предварительно оценённая как X1.2, достигла максимума в период между 18:30 и 18:50. При этом специалист отметил, что влияние этих вспышек на магнитосферу Земли маловероятно, поскольку выбросов плазмы в космос не наблюдалось, а сами области расположены далеко от прямого направления на нашу планету.