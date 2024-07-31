Магнитная буря G3 накроет Землю 1 августа. Когда пик геошторма и сколько он продлится
Первый день третьего летнего месяца грозится "порадовать" очередными магнитными колебаниями. Геошторм, по прогнозу учёных, ожидается 1 августа. Life.ru рассказывает, сколько продлится магнитная буря и какой силы будет.
Сильная магнитная буря 1 августа 2024 года: как пережить геошторм мощностью Kp 6? Обложка © Kandinsky 3.1
Как вообще происходят магнитные бури и геоштормы? Когда заряженные частицы из солнечного ветра попадают в магнитосферу Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая магнитные возмущения. Как известно, геомагнитное поле нашей планеты не является идеально стабильным, в нём происходят естественные вариации, которые влияют на возникновение магнитных бурь. С последней магнитной бури 30 июля прошёл всего день, и вот очередной геошторм ожидается уже завтра — 1 августа 2024 года. Life.ru рассказывает о прогнозе и советах врачей, как защитить организм от негативных последствий магнитной бури.
Сильная магнитная буря 1 августа 2024 года
Только мы расслабились, наслаждаясь спокойным последним днём июля, как звезда по имени Солнце решила сыграть по своим правилам. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) предупреждают, что уже в ночь с 31 июля на 1 августа можно будет почувствовать геомагнитные колебания. Как видно на графике, утро будет более-менее спокойным, но уже в период с 6 до 12 утра 1 августа на нас обрушится мощный геошторм мощностью Kp 6.
Днём 1 августа 2024 года Землю накроет сильная магнитная буря мощностью Kp 6, и потом небольшие магнитные возмущения повторятся ночью на 2 августа. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Кто в зоне риска и как геошторм мощностью G3 повлияет на здоровье
Какие люди в группе риска и могут плохо себя чувствовать во время магнитной бури 1 августа 2024 года? Инфографика © Life.ru
От магнитных бурь в большей степени могут пострадать следующие категории людей:
- Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Магнитная буря 1 августа 2024 года способна вызвать колебания артериального давления, что может спровоцировать обострение гипертонии, аритмии, инфаркты и другие проблемы у таких пациентов.
- Люди с нервно-психическими расстройствами. Геоштормы также влияют на работу нервной системы, что может вызвать обострение депрессий, тревожности, мигреней и других неврологических проблем.
- Метеозависимые люди. Те, кто остро реагирует на изменения погоды и космической обстановки, могут испытывать недомогание во время магнитной бури 1 августа.
- Пожилые люди. С возрастом организм становится более чувствительным к внешним воздействиям, в том числе к магнитным бурям. Они могут испытывать головные боли, упадок сил, ухудшение самочувствия.
В зоне риска негативного влияния магнитной бури также находятся дети и подростки. Их организм ещё не полностью сформирован, поэтому они особенно восприимчивы к перепадам магнитного поля. Геошторм 1 августа в силах вызывать у них головные боли, раздражительность, нарушение сна.
Медицинский журналист Андрей Горяничев
Советы врачей, как пережить магнитную бурю
Как пережить сильную магнитную бурю 1 августа: советы врачей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frau aus UA
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие не только метеозависимых людей. Вот несколько советов, которые могут помочь пережить геошторм 1 августа:
- Следите за состоянием здоровья: регулярно измеряйте артериальное давление и уровень сахара в крови, особенно если у вас есть хронические заболевания.
- Соблюдайте режим сна: обеспечьте себе качественный отдых, так как усталость усилит негативные симптомы. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.
- Правильное питание: соблюдайте сбалансированную диету, богатую витаминами и минералами. Особое внимание уделяйте продуктам, содержащим магний, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты.
- Избегайте стрессов: практикуйте методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или занятия хобби, чтобы снизить уровень тревожности во время магнитной бури 1 августа.
- Поддерживайте водный баланс: пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы. Избегайте избыточного потребления кофеина и алкоголя.
Также во время геошторма 1 августа старайтесь слишком долго не находиться на открытом воздухе и на улице. Повышенная солнечная активность во время магнитной бури увеличивает риск ухудшения состояния.
Медицинский журналист Андрей Горяничев
Чего категорически нельзя делать во время магнитной бури 1 августа
Ожидается магнитная буря 1 августа 2024 года: что нельзя делать во время геошторма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Вот основные рекомендации, что нельзя делать и что не стоит употреблять в пищу во время магнитной бури 1 августа:
- Избегайте физических нагрузок. Во время магнитной бури организм находится в напряжении, поэтому стоит отказаться от интенсивных тренировок и тяжёлой физической работы.
- Не планируйте важных дел и решений. В этот период снижается концентрация и могут быть проблемы с принятием правильных решений.
- Не злоупотребляйте алкоголем. Алкоголь ослабляет организм и нарушает работу сердечно-сосудистой системы, что опасно во время магнитной бури.
- Ограничьте время за компьютером или смартфоном. Электромагнитные излучения от гаджетов могут усугубить состояние.
- Избегайте стрессовых ситуаций и эмоциональных нагрузок. Стресс негативно влияет на и без того ослабленный организм.
Ограничить употребление кофе, чая, энергетических напитков. Они стимулируют нервную систему, что нежелательно. Во время магнитных бурь не рекомендуется есть тяжёлую, жирную, острую пищу — она затрудняет пищеварение.
Медицинский журналист Андрей Горяничев
Также медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев на время геомагнитных колебаний советует исключить продукты, содержащие много соли, так как они задерживают жидкость в организме. И налегать на сладкое 1 августа во время магнитной бури тоже не стоит — оно повышает нагрузку на сердце, которому и без того будет тяжело.
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