Магнитная буря G3 накроет Землю 1 августа. Когда пик геошторма и сколько он продлится Первый день третьего летнего месяца грозится "порадовать" очередными магнитными колебаниями. Геошторм, по прогнозу учёных, ожидается 1 августа. Life.ru рассказывает, сколько продлится магнитная буря и какой силы будет. 31 июля, 09:38 Сильная магнитная буря 1 августа 2024 года: как пережить геошторм мощностью Kp 6? Обложка © Kandinsky 3.1

Как вообще происходят магнитные бури и геоштормы? Когда заряженные частицы из солнечного ветра попадают в магнитосферу Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая магнитные возмущения. Как известно, геомагнитное поле нашей планеты не является идеально стабильным, в нём происходят естественные вариации, которые влияют на возникновение магнитных бурь. С последней магнитной бури 30 июля прошёл всего день, и вот очередной геошторм ожидается уже завтра — 1 августа 2024 года. Life.ru рассказывает о прогнозе и советах врачей, как защитить организм от негативных последствий магнитной бури.

Сильная магнитная буря 1 августа 2024 года

Только мы расслабились, наслаждаясь спокойным последним днём июля, как звезда по имени Солнце решила сыграть по своим правилам. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) предупреждают, что уже в ночь с 31 июля на 1 августа можно будет почувствовать геомагнитные колебания. Как видно на графике, утро будет более-менее спокойным, но уже в период с 6 до 12 утра 1 августа на нас обрушится мощный геошторм мощностью Kp 6.

Днём 1 августа 2024 года Землю накроет сильная магнитная буря мощностью Kp 6, и потом небольшие магнитные возмущения повторятся ночью на 2 августа. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Кто в зоне риска и как геошторм мощностью G3 повлияет на здоровье

Какие люди в группе риска и могут плохо себя чувствовать во время магнитной бури 1 августа 2024 года? Инфографика © Life.ru

От магнитных бурь в большей степени могут пострадать следующие категории людей: Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Магнитная буря 1 августа 2024 года способна вызвать колебания артериального давления, что может спровоцировать обострение гипертонии, аритмии, инфаркты и другие проблемы у таких пациентов. Люди с нервно-психическими расстройствами. Геоштормы также влияют на работу нервной системы, что может вызвать обострение депрессий, тревожности, мигреней и других неврологических проблем. Метеозависимые люди. Те, кто остро реагирует на изменения погоды и космической обстановки, могут испытывать недомогание во время магнитной бури 1 августа. Пожилые люди. С возрастом организм становится более чувствительным к внешним воздействиям, в том числе к магнитным бурям. Они могут испытывать головные боли, упадок сил, ухудшение самочувствия.

В зоне риска негативного влияния магнитной бури также находятся дети и подростки. Их организм ещё не полностью сформирован, поэтому они особенно восприимчивы к перепадам магнитного поля. Геошторм 1 августа в силах вызывать у них головные боли, раздражительность, нарушение сна. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Советы врачей, как пережить магнитную бурю

Как пережить сильную магнитную бурю 1 августа: советы врачей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frau aus UA

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие не только метеозависимых людей. Вот несколько советов, которые могут помочь пережить геошторм 1 августа: Следите за состоянием здоровья: регулярно измеряйте артериальное давление и уровень сахара в крови, особенно если у вас есть хронические заболевания.

регулярно измеряйте артериальное давление и уровень сахара в крови, особенно если у вас есть хронические заболевания. Соблюдайте режим сна: обеспечьте себе качественный отдых, так как усталость усилит негативные симптомы. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

обеспечьте себе качественный отдых, так как усталость усилит негативные симптомы. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Правильное питание: соблюдайте сбалансированную диету, богатую витаминами и минералами. Особое внимание уделяйте продуктам, содержащим магний, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты.

соблюдайте сбалансированную диету, богатую витаминами и минералами. Особое внимание уделяйте продуктам, содержащим магний, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Избегайте стрессов: практикуйте методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или занятия хобби, чтобы снизить уровень тревожности во время магнитной бури 1 августа.

практикуйте методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или занятия хобби, чтобы снизить уровень тревожности во время магнитной бури 1 августа. Поддерживайте водный баланс: пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы. Избегайте избыточного потребления кофеина и алкоголя.

Также во время геошторма 1 августа старайтесь слишком долго не находиться на открытом воздухе и на улице. Повышенная солнечная активность во время магнитной бури увеличивает риск ухудшения состояния. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Чего категорически нельзя делать во время магнитной бури 1 августа

Ожидается магнитная буря 1 августа 2024 года: что нельзя делать во время геошторма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Вот основные рекомендации, что нельзя делать и что не стоит употреблять в пищу во время магнитной бури 1 августа: Избегайте физических нагрузок. Во время магнитной бури организм находится в напряжении, поэтому стоит отказаться от интенсивных тренировок и тяжёлой физической работы.

Во время магнитной бури организм находится в напряжении, поэтому стоит отказаться от интенсивных тренировок и тяжёлой физической работы. Не планируйте важных дел и решений. В этот период снижается концентрация и могут быть проблемы с принятием правильных решений.

В этот период снижается концентрация и могут быть проблемы с принятием правильных решений. Не злоупотребляйте алкоголем. Алкоголь ослабляет организм и нарушает работу сердечно-сосудистой системы, что опасно во время магнитной бури.

Алкоголь ослабляет организм и нарушает работу сердечно-сосудистой системы, что опасно во время магнитной бури. Ограничьте время за компьютером или смартфоном. Электромагнитные излучения от гаджетов могут усугубить состояние.

Электромагнитные излучения от гаджетов могут усугубить состояние. Избегайте стрессовых ситуаций и эмоциональных нагрузок. Стресс негативно влияет на и без того ослабленный организм.

Ограничить употребление кофе, чая, энергетических напитков. Они стимулируют нервную систему, что нежелательно. Во время магнитных бурь не рекомендуется есть тяжёлую, жирную, острую пищу — она затрудняет пищеварение. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Также медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев на время геомагнитных колебаний советует исключить продукты, содержащие много соли, так как они задерживают жидкость в организме. И налегать на сладкое 1 августа во время магнитной бури тоже не стоит — оно повышает нагрузку на сердце, которому и без того будет тяжело.

Ранее Life.ru рассказал о взаимосвязи бессонницы и магнитных бурь. Интересно то, что далеко не все люди могут испытывать проблемы со сном во время геомагнитных возмущений. Узнайте, находитесь ли вы в группе счастливчиков или уже пора закупаться снотворным из-за ожидаемой магнитной бури 1 августа.

Авторы Елизавета Терешкова