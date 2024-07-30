Россиянам объяснили, почему туман перед глазами во время магнитных бурь — обычное дело

Магнитные бури — это изменения в магнитном поле Земли, которые происходят из-за солнечной активности, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы. Эти изменения могут влиять на здоровье человека, включая зрение, хотя механизмы этого влияния до конца не изучены. По словам медицинского журналиста и эксперта Андрея Горяничева, особенно чувствительным может быть влияние геомагнитных штормов на органы зрения. Именно поэтому сегодня, когда Землю накрыла магнитная буря, метеопаты могут ощущать повышенную чувствительность к свету, нечёткость зрения или туман перед глазами.

Конечно, ослепнуть из-за магнитной бури нельзя. Однако эти явления могут влиять на общее состояние здоровья и вызывать различные симптомы, такие как головные боли, усталость и ухудшение самочувствия. В некоторых случаях эти симптомы могут косвенно влиять на зрение, например, вызывать напряжение глаз или ухудшение концентрации.

Чтобы защитить глаза от негативного влияния геомагнитных колебаний, в первую очередь, избегайте стресса. Берите на вооружение расслабляющие техники, такие как медитация или йога, заваривайте зелёный чай, а для век используйте тёплые компрессы. Ещё одна рекомендация — ограничьте время перед экраном. Во время магнитных бурь старайтесь меньше времени проводить за компьютером или смартфоном, потому что организм и без того испытывает нагрузку. медицинский журналист Андрей Горяничев.

Если у вас есть предрасположенность к головным болям или другим симптомам, которые усугубляются во время магнитной бури, следите за изменениями в состоянии здоровья и при необходимости обращайтесь к врачу.

"Если симптомы становятся постоянными, откладывать обследование не стоит", — предупреждает собеседник Life.ru.