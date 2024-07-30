Землю накрыли мощные магнитные бури

На Землю со вторника по четверг обрушатся мощные магнитные бури. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале.

"Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2", — написал он.

Вероятно продление бурь и на четверг со средним уровнем активности G2. По предположениям экспертов, явление должно было настигнуть землян ещё в ночью, но геомагнитное поле разбушевалось только к утру 30 июля.