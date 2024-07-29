Июль закончится мощнейшей магнитной бурей из-за новой вспышки на Солнце
Центр "Фобос": Вспышка на Солнце приведёт к сильной магнитной буре на Земле
В конце июля Землю может накрыть мощная магнитная буря, которая произойдёт из-за сильнейших вспышек на Солнце. Об этом сообщает портал "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью впервые за последние 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года", — говорится в публикации.
Слабая магнитная буря G1 может начаться уже ночью, а во вторник она начнёт усиливаться и может достигнуть во второй половине дня максимума — класса G3. В последний день июля геошторм пойдёт на спад и постепенно прекратится.
Ранее Life.ru дал несколько советов о том, как пережить очередной геошторм. Магнитные бури могут оказывать комплексное негативное воздействие на организм человека, особенно на людей, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь магнитные колебания влияют на нервную систему. Также они воздействуют на эмоциональное состояние людей, провоцируя стресс, депрессию, тревожность.