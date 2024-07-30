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30 июля, 15:35

Россиян предупредили о бессоннице из-за магнитных бурь, но коснётся она не всех

Эксперт Лебедева предупредила о трудностях с засыпанием в период магнитных бурь

Магнитные бури, которые обрушились на Землю в конце июля, могут усугубить симптомы хронических заболеваний, таких как артрит, мигрень или сердечно-сосудистые заболевания. Об этом предупредила доцент Медицинского института непрерывного образования Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Многие метеопаты могут ощущать в этот период повышенную сонливость и снижение уровня энергии.

"Возможны раздражительность, тревожность и нестабильное эмоциональное состояние, трудности с засыпанием и неспокойный сон", — предупредила собеседница RT.

Во время магнитных бурь для всех категорий людей в группе риска важно соблюдать режим, не переутомляться, следить за давлением, принимать необходимые лекарства. А при ухудшении самочувствия обязательно обратиться к врачу и не ждать, когда пройдёт "само".

Россиянам объяснили, почему туман перед глазами во время магнитных бурь — обычное дело
Россиянам объяснили, почему туман перед глазами во время магнитных бурь — обычное дело

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря уровня G3 началась вчера вечером и продлится несколько дней, не понижая своей агрессивности. Life.ru рассказывает, когда будет пик геошторма и как пережить его без вреда для здоровья.

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Алексей Берковиц
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