Грядёт магнитная буря: Три мощные вспышки произошли на Солнце в последний день июля
Три мощные вспышки класса M произошли на Солнце 31 июля
Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце сегодня, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
Учёные зафиксировали первую вспышку (М2.0) в 04:50 по московскому времени. Вторая (M4.7/SF) произошла в 08:23 по мск. А самая мощная солнечная вспышка случилась в 09:46.
"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3768 (S15W62) зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 30 минут", — указано в сообщении.
Уточняется, что солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Чаще всего эти природные явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что приводит к появлению магнитных бурь.