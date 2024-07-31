Грядёт магнитная буря: Три мощные вспышки произошли на Солнце в последний день июля

Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце сегодня, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Учёные зафиксировали первую вспышку (М2.0) в 04:50 по московскому времени. Вторая (M4.7/SF) произошла в 08:23 по мск. А самая мощная солнечная вспышка случилась в 09:46.

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3768 (S15W62) зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 30 минут", — указано в сообщении.