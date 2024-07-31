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31 июля, 09:43

Грядёт магнитная буря: Три мощные вспышки произошли на Солнце в последний день июля

Три мощные вспышки класса M произошли на Солнце 31 июля

Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце сегодня, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Учёные зафиксировали первую вспышку (М2.0) в 04:50 по московскому времени. Вторая (M4.7/SF) произошла в 08:23 по мск. А самая мощная солнечная вспышка случилась в 09:46.

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3768 (S15W62) зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 30 минут", — указано в сообщении.

Уточняется, что солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Чаще всего эти природные явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что приводит к появлению магнитных бурь.

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Ранее россиян предупреждали, что июль закончится мощнейшей магнитной бурей из-за новой вспышки на Солнце. Она может привести к проблемам со сном.

Дарья Нарыкова
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