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5 августа, 11:13

До сих пор возмущён солнечный ветер: Названы последствия мощной магнитной бури 4 августа

Специалист Абунин рассказал о последствиях сильной магнитной бури на Земле

Отдельные возмущения магнитосферы Земли после магнитной бури, обрушившейся на планету 3–4 августа, будут продолжаться в понедельник и вторник. Об этом сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин, его слова приводит RT.

По словам специалиста, сама буря уже завершилась, однако до сих пор "возмущён солнечный ветер".

"Какие-то отдельные возмущения мы ещё ожидаем, что будут сегодня, возможно завтра", — сказал Абунин.

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Напомним, всего существует пять уровней магнитной бури. Самой слабой является магнитная буря класса G1, максимальный уровень — G5. О нынешних волнениях специалисты предупреждали заранее. Утром 5 августа на протяжении минимум шести часов фиксировалась буря уровня G3.

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Freepik

Дмитрий Коренев
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