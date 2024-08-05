До сих пор возмущён солнечный ветер: Названы последствия мощной магнитной бури 4 августа

Отдельные возмущения магнитосферы Земли после магнитной бури, обрушившейся на планету 3–4 августа, будут продолжаться в понедельник и вторник. Об этом сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин, его слова приводит RT.

По словам специалиста, сама буря уже завершилась, однако до сих пор "возмущён солнечный ветер".

"Какие-то отдельные возмущения мы ещё ожидаем, что будут сегодня, возможно завтра", — сказал Абунин.