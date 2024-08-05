На Землю обрушилась магнитная буря уровня G3
На Земле началась обещанная учёными магнитная буря уровня G3, рассказали журналистам в Институте прикладной геофизики. Сильные волнения фиксируются уже несколько часов.
"[Магнитная буря уровня] G3 (Kp = 6,67) уже фиксируется в течение шести часов", — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, всего существует пять уровней магнитной бури, максимальный из которых — G5. О нынешних волнениях специалисты предупреждали на днях. Подробнее о них и о том, как это может сказаться на здоровье людей, — в материале Life.ru.
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