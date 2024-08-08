"Кровь Христа": Какая группа крови так называется и что особенного в её носителях
Группа крови — это не просто набор цифр. Согласно оккультным взглядам, красная жидкость хранит в себе зашифрованный код души. Многие годы эзотерические умы пытались познать её тайну, и сегодня нам известны некоторые из них.
Если верить данным из древних рукописей, кровь отражает происхождение людей и их "версию". Считается, что изначально нашу планету заселили люди с первой группой крови и отрицательным резусом. "Это так называемая первая версия человека. Сегодняшние представители такого фенотипа могут с гордостью заявить, что их предки жили здесь ещё 300 000 лет назад", — поясняет экстрасенс Андрей Харрис.
Люди с "кровью Христа": почему такие особенные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man
Шли годы, и Вселенная стремилась улучшать человека. Появлялись всё новые и новые способности, а кровь хранила память. Последней группой сейчас считается четвёртая, которая появилась не так давно по меркам возраста планеты.
Люди с такой группой крови обладают самой последней версией "прошивки" и часто замечают за собой наличие сверхспособностей.
Со слов экстрасенса, это происходит не просто так. Мир готовится перейти на новый уровень своего развития, соответственно, и люди должны измениться, перейти на новую ступень.
Какая группа крови считается "кровью Христа"
Какая группа крови была у Иисуса Христа и как это узнали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freedom Studio
По подсчётам учёных, лишь 5% населения обладают этой группой крови, что делает её самой редкой. Люди с "кровью Христа" считают себя уникальными и нередко упоминают, что именно их группа принадлежала Иисусу. Основываясь на анализе материала, найденного на Туринской плащанице, учёные предполагают, что у сына Господа была четвёртая группа крови.
Так какие же сверхспособности есть у людей с четвёртой группой крови
Сверхспособности людей с четвёртой группой крови: что в них исключительного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anas Sarfraz
Помимо этих интересных фактов, у людей с четвёртой группой крови действительно есть свои характерные черты. Например, они часто отличаются открытостью, креативностью и способностью быстро подстраиваться под новые ситуации. Экстрасенс Андрей Харрис выделяет особенности людей с этой группой крови и называет их сверхспособностями. Что же они такого умеют?
Способность забирать чужую боль и негативную энергию
"Они прирождённые целители и могут управлять энергией. В особых случаях даже пропускают болезненное состояние других людей через себя, избавляя последних от недуга", — поясняет эксперт. Считается, что такая способность перешла от предков с предгорий Тибета, где зародились первые люди с четвёртой группой.
Умение смотреть в будущее
Какими сверхсилами обладают люди с "кровью Христа". Фото © Freepik
У них сильная интуиция, а иногда и вовсе появляется способность читать мысли и знать будущее. Со слов экстрасенса, всё дело в том, что в новом измерении люди чаще будут общаться мыслями. Новостные паблики заменит собственное предчувствие, а знание будущего поможет жить более бережно и осознанно.
Умение быстро освоить любой навык
Генетическая память других групп крови объединяется, и люди с четвёртой группой показывают выдающиеся результаты в короткие сроки. Это очень важное умение в современной жизни.
Уникальная проницательность
"Четвёрки" с лёгкостью понимают предназначение других людей, видят кармические связи и предназначение. Из них получаются хорошие наставники и учителя.
"Если верить магическим изысканиям, совсем скоро появится ещё и пятая группа крови", — рассказывает экстрасенс. Однако это станет возможным после космического перехода на новый уровень. Тогда большая часть людей откроет в себе уникальные силы и таланты, то, что сейчас мы называем чудесами и экстрасенсорикой. В жизни каких знаменитых людей могли быть следы чёрной магии — немногим ранее рассказал Life.ru. Ведь их судьбы настолько тяжёлые, что кажется, будто без проклятия не обошлось.
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