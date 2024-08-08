"Кровь Христа": Какая группа крови так называется и что особенного в её носителях

Если верить данным из древних рукописей, кровь отражает происхождение людей и их "версию". Считается, что изначально нашу планету заселили люди с первой группой крови и отрицательным резусом. "Это так называемая первая версия человека. Сегодняшние представители такого фенотипа могут с гордостью заявить, что их предки жили здесь ещё 300 000 лет назад", — поясняет экстрасенс Андрей Харрис.

Люди с "кровью Христа": почему такие особенные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man

Шли годы, и Вселенная стремилась улучшать человека. Появлялись всё новые и новые способности, а кровь хранила память. Последней группой сейчас считается четвёртая, которая появилась не так давно по меркам возраста планеты.

Люди с такой группой крови обладают самой последней версией "прошивки" и часто замечают за собой наличие сверхспособностей. Андрей Харрис Экстрасенс

Со слов экстрасенса, это происходит не просто так. Мир готовится перейти на новый уровень своего развития, соответственно, и люди должны измениться, перейти на новую ступень.

Какая группа крови считается "кровью Христа"

Какая группа крови была у Иисуса Христа и как это узнали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freedom Studio

По подсчётам учёных, лишь 5% населения обладают этой группой крови, что делает её самой редкой. Люди с "кровью Христа" считают себя уникальными и нередко упоминают, что именно их группа принадлежала Иисусу. Основываясь на анализе материала, найденного на Туринской плащанице, учёные предполагают, что у сына Господа была четвёртая группа крови.

Так какие же сверхспособности есть у людей с четвёртой группой крови

Сверхспособности людей с четвёртой группой крови: что в них исключительного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anas Sarfraz

Помимо этих интересных фактов, у людей с четвёртой группой крови действительно есть свои характерные черты. Например, они часто отличаются открытостью, креативностью и способностью быстро подстраиваться под новые ситуации. Экстрасенс Андрей Харрис выделяет особенности людей с этой группой крови и называет их сверхспособностями. Что же они такого умеют?

Способность забирать чужую боль и негативную энергию

"Они прирождённые целители и могут управлять энергией. В особых случаях даже пропускают болезненное состояние других людей через себя, избавляя последних от недуга", — поясняет эксперт. Считается, что такая способность перешла от предков с предгорий Тибета, где зародились первые люди с четвёртой группой.

Умение смотреть в будущее

Какими сверхсилами обладают люди с "кровью Христа". Фото © Freepik

У них сильная интуиция, а иногда и вовсе появляется способность читать мысли и знать будущее. Со слов экстрасенса, всё дело в том, что в новом измерении люди чаще будут общаться мыслями. Новостные паблики заменит собственное предчувствие, а знание будущего поможет жить более бережно и осознанно.

Умение быстро освоить любой навык

Генетическая память других групп крови объединяется, и люди с четвёртой группой показывают выдающиеся результаты в короткие сроки. Это очень важное умение в современной жизни. Андрей Харрис Экстрасенс

Уникальная проницательность

"Четвёрки" с лёгкостью понимают предназначение других людей, видят кармические связи и предназначение. Из них получаются хорошие наставники и учителя.