Порча или родовое проклятие: 6 отечественных знаменитостей, чьи судьбы трогают до слёз Истории отечественных знаменитостей часто скрывают мрачные тайны. Life.ru рассказывает о шести артистках, чьи судьбы заставляют задуматься — не преследует ли их тень родового проклятия. 7 августа, 15:30 Знаменитые отечественные артистки, у кого жизнь была адом на земле. Обложка © ТАСС / Коньков Александр, кадр из фильма "Приходите завтра...", режиссёр Евгений Ташков, сценарист Евгений Ташков / Kinopoisk, кадр из фильма "Иваново детство", режиссёр Андрей Тарковский, сценарист Михаил Папава / Kinopoisk

Когда мы смотрим на знаменитостей, зачастую кажется, что их жизнь — это сплошной праздник, полный успеха и обожания. Но за кулисами может скрываться совсем другая реальность. Перед вами истории шести отечественных знаменитостей, чья тяжёлая судьба заставляет задуматься о том, не связано ли это с порчей или родовым проклятием.

Екатерина Савинова: от славы к бездне

Екатерина Савинова: трагедия талантливой актрисы. Кадр из фильма "Приходите завтра...", режиссёр Евгений Ташков, сценарист Евгений Ташков / Kinopoisk

Екатерина Савинова, известная по роли Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра...", начала свою карьеру с огромным успехом. Рождённая в семье неграмотных батраков, она сумела поступить во ВГИК и стать актрисой. Но её путь был далеко не гладким. Екатерина отказалась от ухаживаний влиятельного режиссёра Ивана Пырьева, что фактически закрыло ей двери в мир кино.

Трагические судьбы советских актрис: Екатерина Савинова. Фото © Фотохроника ТАСС

К сожалению, здоровье тоже подвело Савинову. Она заболела бруцеллёзом, глотнув молока коровы, инфекция поразила её нервную систему, что привело к шизофрении. Актриса начала слышать голоса, видеть галлюцинации. В конце концов её психическое состояние стало невыносимым — и Савинова свела счёты с жизнью, бросившись под поезд.

Валентина Малявина: жизнь, разрушенная обвинениями

Валентина Малявина: обвинение в убийстве и тюрьма. Кадр из фильма "Иваново детство", режиссёр Андрей Тарковский, сценарист Михаил Папава / Kinopoisk

Валентина Малявина — актриса из фильмов "Иваново детство" и "Королева бензоколонки" — имела всё для успешной карьеры. Однако её жизнь оказалась полна драматических поворотов. В 1978 году Валентину обвинили в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. Малявина утверждала, что он покончил с собой, но суд решил иначе.

Знаменитости, пережившие ужасные испытания. Кадр из фильма "Отче наш", режиссёр Борис Ермолаев, сценарист Борис Ермолаев / Kinopoisk

После пяти лет в тюрьме Валентина пыталась вернуться к нормальной жизни, но пережитое оставило глубокий след. Потеряв зрение из-за сильного удара головой при падении, она провела последние дни жизни в доме престарелых почти без поддержки друзей.

Наталья Кустинская: череда утрат и боли

Наталья Кустинская: череда утрат и измен. Фото © ТАСС / Коньков Александр

Наталья Кустинская — звезда фильмов "Три плюс два" и "Иван Васильевич меняет профессию" — пережила невероятное количество трагедий. Её личная жизнь была полна неверности и предательств. Мужья постоянно изменяли ей, а один из них даже обвинил артистку в эгоизме.

Порча или родовое проклятие: жизнь в страданиях Натальи Кустинской. Фото © Wikipedia

Самая огромная трагедия случилась, когда Наталья потеряла своего сына Дмитрия при загадочных обстоятельствах. Незадолго до этого умер её единственный внук, что тоже было большим ударом. После этих событий у Кустинской начались серьёзные проблемы со здоровьем. В 2012 году она заболела пневмонией, впала в кому и скончалась после инсульта.

Валентина Караваева: от успеха к забвению

Валентина Караваева: автокатастрофа и забвение. Фото © kino-teatr.ru

Валентина Караваева — звезда фильма "Машенька" — начала свою карьеру с огромным успехом. Но всё изменилось в одночасье, когда она попала в автомобильную аварию, оставившую на её лице уродливый шрам. Это событие не только лишило её красоты, но и закрыло путь в большое кино.

Истории звёзд, чьи жизни оборвались трагедией: Валентина Караваева. Фото © kino-teatr.ru

Попытки вернуть прежнюю жизнь через пластику не удались. После неудачной операции она развелась с мужем и вернулась в СССР, где работала в провинциальном театре. Валентина продолжала мечтать о возвращении на большой экран, но её надежды не сбылись. Она умерла в нищете и полной безызвестности, а её тело было найдено только через несколько дней после смерти.

Азиза: жизнь после трагедии

Азиза: жизнь после гибели Игоря Талькова. Фото © ТАСС / Борисов Виктор

Азиза — яркая звезда на музыкальной сцене 1990-х — пережила страшную трагедию. В 1991 году на концерте в Санкт-Петербурге произошла перестрелка, в ходе которой погиб Игорь Тальков. Азиза оказалась в центре скандала и была обвинена в причастности к его смерти.

От славы к забвению: печальные судьбы известных артисток. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На протяжении десяти лет она не выступала на сцене и переживала тяжёлый период забвения. Личная жизнь певицы тоже не сложилась. Только в 57 лет она вышла замуж за Александро Лортэ, несмотря на разницу в возрасте. Сегодня Азиза продолжает петь и радовать своих поклонников, но её история полна испытаний и боли.

Дана Борисова: битва за жизнь

Дана Борисова: борьба с зависимостью и потеря дочери. Фото © ТАСС / Колесникова Наталья

Дана Борисова — звезда 1990-х годов — прошла через множество испытаний. В 2007 году она рассталась с отцом своей дочери и пыталась найти любовь на шоу "Давай поженимся!", но её выбор оказался неудачным. В 2015 году она вышла замуж, но брак продлился всего полгода.

Жестокая реальность за кулисами успеха: тяжёлая судьба Даны Борисовой. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Но настоящие проблемы начались после этого. Дана стала зависимой от наркотиков, и друзья обманом отправили её на реабилитацию. Борисова смогла справиться с зависимостью, но потеряла опеку над ребёнком. Её бывший муж отсудил у артистки права на воспитание дочери, и Дана до сих пор пытается наладить отношения с ней. В один момент в СМИ даже появилась информация о попытке суицида телеведущей, но Дана всё опровергла, сказав, что вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия. Дана продолжает бороться за свою жизнь и здоровье, надеясь на лучшее будущее.

Звёздная жизнь — это не гарантия счастья, а иногда и вовсе проклятие. Слава и признание могут приносить не только радость, но и боль, заставляя знаменитостей бороться с внутренними демонами и внешними трудностями, которые зачастую остаются незамеченными для окружающих. И эти истории — тому подтверждение.

Авторы Сергей Трофимов