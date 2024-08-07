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"Возвращение бывших": Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2024-го

Последний месяц лета — как воскресенье. И пусть рабочая неделя уже маячит на горизонте, есть ещё время отдохнуть. А у некоторых представителей зодиакального круга, судя по любовному гороскопу, есть возможность закрутить роман или сыграть свадьбу. Что в августе ждёт вас?

7 августа, 06:00
Любовный гороскоп на август 2024 для всех знаков зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik

Любовный гороскоп на август 2024 для всех знаков зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik

Основное внимание в августе 2024 года будет отвлекать на себя планета коммуникаций Меркурий, которая окажется в ретроградном положении почти на весь месяц. Поэтому многие представители знаков зодиака могут заметить, что их экс-партнёры захотят напомнить о себе. Какие сюрпризы принесёт любовный гороскоп на август и чего ждать всем знакам зодиака в романтике?

Знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Как рассказывает Life.ru астролог Елена Данилова, у носителей знака зодиака Овен август 2024 года будет очень активным месяцем, в том числе и на новые знакомства, творчество. Им легко будет влюбиться в человека, даже если уже давно с ним знакомы.

Тельцы будут больше заняты семьёй и домашними делами, решением текущих вопросов с недвижимостью.

Елена Данилова

Астролог

Тельцы будут больше заняты семьёй и домашними делами, решением текущих вопросов с недвижимостью.
Тельцы будут больше заняты семьёй и домашними делами, решением текущих вопросов с недвижимостью.

Рождённые под знаков зодиака Близнецы могут проявить активность в командировках, поездках, легко поддаться романтике от коротких знакомств и интересных собеседников.

У людей, кто по знаку зодиака Рак, в августе 2024 года наступит подходящее время, чтобы блеснуть во всей красе и почувствовать себя звездой. "Будет много внимания, главное в нём — не потерять себя и не пуститься во все тяжкие", предупреждает астролог.

Знаки зодиака Рак, Лев, Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Знаки зодиака Рак, Лев, Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Представителям знака зодиака Лев, со слов эксперта, может стать сложнее договариваться со своими партнёрами. В августе 2024 года могут возникнуть недопонимания и противостояния по пустякам.

Девам проще будет найти свою любовь за границей или среди иностранцев. Несмотря на внутреннее состояние "в ракушке", именно поездка за рубеж поможет раскрыться и отдаться новому опыту.

Елена Данилова

Астролог

Девам проще будет найти свою любовь за границей или среди иностранцев. Несмотря на внутреннее состояние "в ракушке", именно поездка за рубеж поможет раскрыться и отдаться новому опыту.
Девам проще будет найти свою любовь за границей или среди иностранцев. Несмотря на внутреннее состояние "в ракушке", именно поездка за рубеж поможет раскрыться и отдаться новому опыту.

Те, кто по гороскопу Весы, в августе получат поддержку покровителей и смогут не только выйти на новый уровень в сексуальных отношениях, но и найти новый круг удачных знакомств.

Знаки зодиака Весы, Скорпион, Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Знаки зодиака Весы, Скорпион, Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

"Скорпионы — как самый таинственный знак — в августе 2024 года получат возможность решить свои вопросы с партнёрами и узаконить отношения, если давно хотели этого. Сейчас это сделать будет проще", — рассказывает про любовный прогноз на август астролог.

Представителям знака зодиака Стрелец в августе 2024 года стоит аккуратнее участвовать в интригах, так как всё тайное может неожиданно стать явным. Это касается и каких-то интрижек на стороне. Есть риск, что о них узнают.

У Козерогов очень активный месяц! Если до этого вы были во френдзоне, то сейчас можете смело переходить к действиям: встречаться, влюбляться, целоваться под дождём.

Елена Данилова

Астролог

У Козерогов очень активный месяц! Если до этого вы были во френдзоне, то сейчас можете смело переходить к действиям: встречаться, влюбляться, целоваться под дождём.
У Козерогов очень активный месяц! Если до этого вы были во френдзоне, то сейчас можете смело переходить к действиям: встречаться, влюбляться, целоваться под дождём.
Знаки зодиака Козерог, Водолей, Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Знаки зодиака Козерог, Водолей, Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Водолеям стоит обратить внимание на бывших или настоящих партнёров, так как нерешённые вопросы напомнят о себе именно в сфере отношений. Как предостерегает астролог, расставить все точки над "i" нужно сейчас, последствия могут быть непредсказуемыми.

Представителям знака зодиака Рыбы пока проще быть одним. Со слов астролога, в августе 2024 года партнёры у них могут появляться слишком странные, а отношения с ними становиться болезненными. Поэтому сейчас нелучшее время для активности.

Стоит обратить внимание на то, что прогноз составлен для лунных и восходящих знаков зодиака. "Важно в этот период наблюдать и решать то, что всплывает на поверхность, уделяя время и внимание себе и своим отношениям", — советует астролог. Как удачно, что ранее Life.ru рассказывал, что такое лунный знак зодиака и как его определить.

Рунический гороскоп на неделю 5–11 августа для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю 5–11 августа для всех знаков зодиака
Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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