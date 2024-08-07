"Возвращение бывших": Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2024-го Последний месяц лета — как воскресенье. И пусть рабочая неделя уже маячит на горизонте, есть ещё время отдохнуть. А у некоторых представителей зодиакального круга, судя по любовному гороскопу, есть возможность закрутить роман или сыграть свадьбу. Что в августе ждёт вас? 7 августа, 06:00 Любовный гороскоп на август 2024 для всех знаков зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik

Основное внимание в августе 2024 года будет отвлекать на себя планета коммуникаций Меркурий, которая окажется в ретроградном положении почти на весь месяц. Поэтому многие представители знаков зодиака могут заметить, что их экс-партнёры захотят напомнить о себе. Какие сюрпризы принесёт любовный гороскоп на август и чего ждать всем знакам зодиака в романтике?

Знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Как рассказывает Life.ru астролог Елена Данилова, у носителей знака зодиака Овен август 2024 года будет очень активным месяцем, в том числе и на новые знакомства, творчество. Им легко будет влюбиться в человека, даже если уже давно с ним знакомы.

Тельцы будут больше заняты семьёй и домашними делами, решением текущих вопросов с недвижимостью. Елена Данилова Астролог

Рождённые под знаков зодиака Близнецы могут проявить активность в командировках, поездках, легко поддаться романтике от коротких знакомств и интересных собеседников.

У людей, кто по знаку зодиака Рак, в августе 2024 года наступит подходящее время, чтобы блеснуть во всей красе и почувствовать себя звездой. "Будет много внимания, главное в нём — не потерять себя и не пуститься во все тяжкие", — предупреждает астролог.

Знаки зодиака Рак, Лев, Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Представителям знака зодиака Лев, со слов эксперта, может стать сложнее договариваться со своими партнёрами. В августе 2024 года могут возникнуть недопонимания и противостояния по пустякам.

Девам проще будет найти свою любовь за границей или среди иностранцев. Несмотря на внутреннее состояние "в ракушке", именно поездка за рубеж поможет раскрыться и отдаться новому опыту. Елена Данилова Астролог

Те, кто по гороскопу Весы, в августе получат поддержку покровителей и смогут не только выйти на новый уровень в сексуальных отношениях, но и найти новый круг удачных знакомств.

Знаки зодиака Весы, Скорпион, Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

"Скорпионы — как самый таинственный знак — в августе 2024 года получат возможность решить свои вопросы с партнёрами и узаконить отношения, если давно хотели этого. Сейчас это сделать будет проще", — рассказывает про любовный прогноз на август астролог.

Представителям знака зодиака Стрелец в августе 2024 года стоит аккуратнее участвовать в интригах, так как всё тайное может неожиданно стать явным. Это касается и каких-то интрижек на стороне. Есть риск, что о них узнают.

У Козерогов очень активный месяц! Если до этого вы были во френдзоне, то сейчас можете смело переходить к действиям: встречаться, влюбляться, целоваться под дождём. Елена Данилова Астролог

Знаки зодиака Козерог, Водолей, Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanyaFox, © Freepik

Водолеям стоит обратить внимание на бывших или настоящих партнёров, так как нерешённые вопросы напомнят о себе именно в сфере отношений. Как предостерегает астролог, расставить все точки над "i" нужно сейчас, последствия могут быть непредсказуемыми.

Представителям знака зодиака Рыбы пока проще быть одним. Со слов астролога, в августе 2024 года партнёры у них могут появляться слишком странные, а отношения с ними становиться болезненными. Поэтому сейчас нелучшее время для активности.

Стоит обратить внимание на то, что прогноз составлен для лунных и восходящих знаков зодиака. "Важно в этот период наблюдать и решать то, что всплывает на поверхность, уделяя время и внимание себе и своим отношениям", — советует астролог. Как удачно, что ранее Life.ru рассказывал, что такое лунный знак зодиака и как его определить.