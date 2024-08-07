"Опаснее, чем для людей": Как ретроградный Меркурий влияет на животных

Пару дней назад начался "тот самый сложный период" ретроградного Меркурия, который продлится почти до самого конца августа. И если влияние повернувшейся вспять планеты на людей мы знаем и составляем список нежелательных действий, то как быть братьям нашим меньшим. Вы удивитесь, но на них ретроградность тоже влияет. А как именно — рассказывает Life.ru.

Как ретроградность планет влияет на домашних животных

Как ретроградный Меркурий влияет на домашних питомцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gladskikh Tatiana

Недавно стало известно, что заморские эзотерики нашли взаимосвязь между ретроградностью планеты и состоянием животного. Как пишет "Вечерняя Москва", в период, когда Меркурий меняет своё положение, это может негативно сказаться на сне домашних животных, вызывая у них стресс и тревогу. Чтобы избежать таких последствий, хозяевам рекомендуется приобретать для любимцев игрушки-головоломки и чаще выгуливать их на свежем воздухе. Также полезно делать лёгкий массаж или включать спокойную музыку для расслабления. Поэтому можно сделать вывод, что от ретроградного Меркурия животные страдают не меньше, чем люди, а то и больше.

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года: чего опасаться

Ретроградный Меркурий 2024: что нельзя делать знакам зодиака до 29 августа. Фото © "Шедеврум"

Напомним, что нелюбимый всеми период ретроградности Меркурия продлится до 29 августа 2024 года. В это время, чтобы не рисковать и минимизировать свою нервозность, астрологи всем знакам зодиака советуют не делать следующее:

Подписывать контракты и соглашения. Избегайте важных юридических документов, так как в это время могут возникнуть недоразумения.

Избегайте важных юридических документов, так как в это время могут возникнуть недоразумения. Начинать новые проекты. Лучше отложить запуск новых идей или бизнесов, так как они могут столкнуться с неожиданными трудностями.

Лучше отложить запуск новых идей или бизнесов, так как они могут столкнуться с неожиданными трудностями. Покупать электронику и технику. В это время высок риск поломок или проблем с новыми устройствами.

В это время высок риск поломок или проблем с новыми устройствами. Путешествовать без подготовки. Возможны задержки и изменения в расписании, поэтому стоит быть особенно внимательным к планам.

Возможны задержки и изменения в расписании, поэтому стоит быть особенно внимательным к планам. Общаться с людьми из прошлого. Встречи с бывшими партнёрами или старыми знакомыми могут вызвать эмоциональные волнения или конфликты.

Встречи с бывшими партнёрами или старыми знакомыми могут вызвать эмоциональные волнения или конфликты. Изменять внешность. Избегайте кардинальных изменений, таких как новая причёска или татуировки, так как результаты могут не оправдать ожиданий.

Избегайте кардинальных изменений, таких как новая причёска или татуировки, так как результаты могут не оправдать ожиданий. Принимать важные решения. Лучше отложить важные решения на потом, так как в это время может быть сложно видеть ситуацию ясно.

В августе 2024 года ретроградность Меркурия начнётся в знаке зодиака Дева и перейдёт, а потом закончится в знаке зодиака Лев. Это, по мнению некоторых астрологов, хороший знак. Огненный Лев не так суров, он любит внимание, блеск и хорошую жизнь. Поэтому, соблюдая рекомендации, о которых мы рассказали вам выше, пережить очередную ретроградность Меркурия получится без особых потерь.