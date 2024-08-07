Россиянам объяснили, как заключение брака поможет сэкономить

У пар, заключивших брак, есть ряд преимуществ. Например, они могут вернуть часть денег при покупке жилья при помощи налогового вычета. Об этом рассказал юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Андрей Иванов.

"Если вы купили жильё, будучи в браке, то можете вернуть часть потраченных денег, воспользовавшись налоговым вычетом. Супруги также освобождаются от уплаты налогов при дарении друг другу недвижимости. Например, если один из супругов хочет подарить другому часть своей доли в купленном жилье, то при оформлении дарения налог платить не придётся", — пояснил юрист в беседе с РИАМО.

Кроме того, подобная схема удобна при оформлении совместной собственности на жильё, которое было приобретено одним из супругов до заключения брака. Однако даже в случаях, когда пара принимает решение о разводе, официальное замужество позволяет быстро и без лишних проволочек разделить имущество, сэкономив и деньги, и время на разбирательствах.

"Важно обратить внимание и на то, что сделка по распоряжению общим имуществом не может быть совершена без согласия другого супруга. А в главе 8 описывается договорной режим имущества супругов — содержание и порядок изменения брачного договора", — рассказал эксперт.

Немало преимуществ есть и в том случае, если у официальных супругов появятся дети. Например, супруг вправе оформить отпуск по уходу за женой во время её декрета. Кроме того, работодатель не может заставить сотрудника с маленькими детьми работать сверхурочно, ночью, в выходные или праздничные дни. Даже на саму свадьбу сегодня реально взять до пяти дней отпуска, правда без сохранения заработной платы, подытожил юрист.