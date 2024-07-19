Исследование показало, какие налоговые вычеты используют россияне

Почти половина россиян воспользовалась налоговыми вычетами. Чаще всего их использовали на покупку недвижимости, лечение или обучение. Среди тех, кто уже оформлял такие льготы, 75% считают, что лимит по инвестиционному вычету необходимо увеличить. Данными опроса поделилась "Газета.ru".

Из опрошенных 47% уже получали налоговые вычеты. Примечательно, что 22% из них обращались за вычетом несколько раз, 13% — один раз, а 12% — постоянно. Оставшиеся 29% не имели необходимости в вычетах, 15% нашли процедуру сложной, а 9% просто не знали о возможности получения льготы.

Наиболее востребованным оказался вычет на покупку недвижимости, его указали 45% респондентов, следом идут вычеты на лечение и медикаменты (34%) и обучение (24%). Менее популярны оказались вычеты на ценные бумаги (5%), спорт и фитнес, страхование жизни (по 3%) и другие категории.