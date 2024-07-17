Путин потребовал доклад по введению налога на майнинг

Российские власти работают над решениями по тарифам и налогам, которыми будет облагаться майнинг криптовалют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам и потребовал доклад по уже проделанной на данном этапе работе.

Российский лидер обратил внимание на риски роста потребления электроэнергии при добыче криптовалют. По его словам, страна должна принять грамотные "решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

"Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа", — предложил Путин, после чего совещание продолжилось в закрытом формате.