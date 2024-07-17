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17 июля, 11:28

Путин потребовал доклад по введению налога на майнинг

Российские власти работают над решениями по тарифам и налогам, которыми будет облагаться майнинг криптовалют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам и потребовал доклад по уже проделанной на данном этапе работе.

Российский лидер обратил внимание на риски роста потребления электроэнергии при добыче криптовалют. По его словам, страна должна принять грамотные "решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

"Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа", — предложил Путин, после чего совещание продолжилось в закрытом формате.

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Ранее Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему, поскольку они, как правило, занимаются майнингом в интересах трейтьих лиц, что уже представляет собой посредническую деятльность.

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Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Владимир Озеров
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