Путин объявил о важном шаге в развитии цифрового рубля

Область применения цифрового рубля в российской экономике должна быть расширена. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

"Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов", — заявил российский лидер.

Также глава РФ заявил, что в России уже было совершено свыше 30 тысяч операций с цифровым рублём. Путин рассказал о пилотном проекте, который запустил ЦБ РФ в августе 2023 года: в его рамках проводилось пробное использование цифровой национальной валюты. К 1 июля в созданной системе уже провели свыше 27 тысяч переводов и оплатили больше семи тысяч товаров и услуг.

"Речь идёт о тестовом, пробном использовании цифрового рубля. По сути, это ещё одна форма нашей национальной денежной единицы. Её особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счёт", — объяснил глава Российской Федерации.