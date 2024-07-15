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15 июля, 12:13

Путин назвал металлургию стратегической отраслью для обороны России

Металлургическая отрасль играет стратегическую роль для России. Благодаря данному направлению в стране развивается армия и растёт национальная экономика. Об этом президент Владимир Путин заявил на мероприятии ко Дню металлурга.

"Ваш нелёгкий труд, требующий профессионализма, стойкости и закалки, по праву пользуется заслуженным уважением и почетом. Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для дальнейшего роста национальной экономики, надёжного обеспечения обороны и безопасности Родины", — отметил президент.

Кроме того, российский лидер отметил увеличение в ЛНР и ДНР производства металлопродукции. По его словам, за 2023 год предприятия стали вырабатывать на 30% больше, чем за 2022. Путин отметил, что это очень хороший показатель.

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Ранее Путин провёл совещание по теме работы заводов оборонно-промышленного комплекса. В мероприятии приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин.

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Life.ru

Александра Мышляева
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