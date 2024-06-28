Путин спрогнозировал рост экономики России до 5% Путин оценил, что рост ВВП РФ в первом полугодии 2024 года может превысить 5% 28 июня, 15:25 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России экономика смогла продолжить развитие, несмотря на западные санкции. В первом полугодии 2024 года рост ВВП, по предварительным прогнозам, может превысить 5%. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

"По прошлому году 3,6% роста [ВВП], за первое полугодие этого года — свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%", — отметил глава государства.

По его словам, весомую долю в экономическое развитие страны внесли российские предприниматели, проявив активность и нацелившись на результат.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) внёс правки в свои прогнозы относительно роста ВВП России в 2024–2025 годах. Теперь организация ожидает повышения показателей. Согласно тексту документа, в 2024-м экономика России вырастет на 2,9%, в 2025-м — на 1,4%, а в 2026-м — на 1,1%.

Авторы Татьяна Миссуми