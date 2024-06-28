"Я в вашем распоряжении": Путин призвал выпускников "школы губернаторов" из ЛНР обращаться за помощью к нему Путин заявил, что восстановление и развитие в ЛНР идёт быстрыми темпами 28 июня, 15:14 Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие Луганской Народной Республики (ЛНР) идёт быстрыми темпами и федеральные власти готовы всегда оказать помощь региональным. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Владимир Путин. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Развитие уже началось, несмотря ни на какие проблемы, в том числе связанные с безопасностью. Развитие идёт. Также предприятия, как я говорил, уже начали выделять налоги в местные и федеральные бюджеты. Восстановление идёт достаточно быстрыми темпами", — отметил российский лидер.

Путин призвал чиновников из ЛНР помогать формулировать дальнейшие задачи и, не стесняясь, просить помощи, если не хватает местных ресурсов для их реализации. "Я всегда в вашем распоряжении", — подчеркнул Путин.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС). Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что программа кадрового управленческого резерва наглядно продемонстрировала свою результативность. Он отметил, что за семь лет проект полностью оправдал себя.

Авторы Татьяна Миссуми