Путин заявил, что "школа губернаторов" доказала свою эффективность 28 июня, 15:00 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что программа подготовки кадрового управленческого резерва наглядно продемонстрировала свою результативность. Об этом глава государства рассказал на встрече с выпускниками данного проекта в РАНХиГС.

"Вообще, за эти семь лет программа доказала свою эффективность. Важно, что большинство участников затем получает продвижение по службе, делает новый шаг в своей карьере", — подчеркнул президент.

Он добавил, что выпускники "школы губернаторов" очень востребованы на рынке труда, им удаётся быстрее продвигаться по службе и брать новые высоты в карьере. Многие обучающиеся начинают получать заманчивые предложения по работе ещё в процессе прохождения программы. Отвечая на вопросы выпускников шестого потока высшей школы управления РАНХиГС, Путин привёл данные статистики.

Так, 57 выпускников уже возглавили регионы РФ. При этом за все годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в государственном управлении и бизнесе. Всех их объединяют лидерские качества, стремление к росту и искреннее желание служить родине, отметил Путин. Он пожелал выпускникам нового потока продолжать выбранный путь и не останавливаться в развитии, тем более что современные исторические вызовы требуют больших усилий и труда.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ранее сообщалось, что более половины выпускников и участников кадровой программы встали во главе российских регионов, а пять из них вошли в обновлённый состав правительства.

Авторы Татьяна Миссуми