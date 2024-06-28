Путин назвал участников кадровой программы "Время героев" надёжными людьми
В России будут и дальше развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС. В качестве примера такого проекта он привёл "Время героев".
Путин общается с выпускниками "школы губернаторов". Видео © Kremlin.ru
"С 1 марта текущего года, как и было сказано в Послании, была запущена ещё одна новая образовательная программа — "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Недавно я с ними встречался. Люди отличные, надёжные, по-хорошему заряженные на работу, достижение результата и на фронте, и на гражданке. Не сомневаюсь, что такой же боевой настрой есть и у вас", — сказал глава государства выпускникам "школы губернаторов".
Он отметил намерение и дальше развивать разветвлённую единую кадровую программу для подготовки управленцев. Высоко президент оценил и проект "Лидеры России".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).
Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы "Время героев". Президент рассказал, как ему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Кроме того, он отметил, что на таких людях держится государство, и напомнил, ради чего стоит жить. По словам Путина, число включённых в проект в будущем будет расти.
Life.ru / Павел Баранов