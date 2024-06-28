Путин назвал участников кадровой программы "Время героев" надёжными людьми

В России будут и дальше развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС. В качестве примера такого проекта он привёл "Время героев".

"С 1 марта текущего года, как и было сказано в Послании, была запущена ещё одна новая образовательная программа — "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Недавно я с ними встречался. Люди отличные, надёжные, по-хорошему заряженные на работу, достижение результата и на фронте, и на гражданке. Не сомневаюсь, что такой же боевой настрой есть и у вас", — сказал глава государства выпускникам "школы губернаторов".