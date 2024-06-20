Свыше двух тысяч заявок из более чем 50 стран поступило на участие в программе "Женщина-лидер"

Свыше 2000 заявок из 51 страны поступило на участие в III Международном потоке программы "Женщина-лидер". Об этом сообщили в четверг, 20 июня, в мастерской управления "Сенеж". Из двух тысяч претенденток отбор прошли 175 участниц из 25 стран и 41 региона Российской Федерации. Программа проводится президентской платформой "Россия — страна возможностей" в сотрудничестве с Советом Федерации ФС РФ, Советом Евразийского женского форума и Россотрудничеством.

Среди участниц, зачисленных на программу, есть предпринимательницы, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, законодательных органов власти субъектов Российской Федерации. Участницам предстоит за короткое время не только изучить инструменты лидерства и познакомиться с опытом ведущих бизнес-спикеров, но и продемонстрировать полученные навыки в деловой и профессиональной среде.

"Многие выпускницы программы включаются в проектную деятельность Совета Евразийского женского форума. В деловом портфеле уже 30 масштабных проектов. Деятельность женщин направлена на сохранение здоровья людей и профилактику болезней, на продвижение климатических инициатив, развитие благотворительности и предпринимательства. В условиях укрепления технологического суверенитета нашей страны особое внимание уделяется участию женщин в развитии промышленности, в том числе в высокотехнологичных отраслях", — рассказала член Комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке.

Продолжительность III Международного потока составит четыре месяца, обучение пройдёт с середины июня до середины октября 2024 года. На протяжении программы участницы в командах будут разрабатывать социальные проекты, целью которых является решение социально-экономических задач России. Каждая команда самостоятельно определяет социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта, который будет служить России и её гражданам как на территории страны, так и за рубежом. В новом потоке также примут участие женщины – ректоры вузов.

"Наставничество выдающихся женщин — уникальная возможность для участниц получить опыт и поддержку на жизненном пути! Минобрнауки выступает партнёром программы. В системе образования работает много талантливых женщин-руководителей, в том числе в ректорском корпусе, которые готовы сделать ещё больше на благо нашей страны. Конкурсный отбор был достаточно серьёзный, очень много желающих на 175 мест. И это ещё больше подчёркивает значимость и востребованность проекта и того международного сообщества, которое уже сформировалось вокруг программы. Сообщества, которое мягкой силой усиливает мосты дружбы между народами", — сказала замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.